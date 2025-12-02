İstanbulspor'da Barış Kanbak dönemi!

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Barış Kanbak oldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Barış Kanbak ile Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" denildi.

Kasımpaşa Kulübü'nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Kanbak, bu sezon ise Çorum FK ve Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti" ifadelerine yer verildi.