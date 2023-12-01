İstanbul’un kasım enflasyonu yüzde 73,89 oldu İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, toptan fiyatlar yüzde 2,94 artış gösterdi. Yıllık artış oranı perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda yüzde 65,01 oldu

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda önceki aya göre yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,94 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda yüzde 65,01 olduğu görüldü.

Kasımda perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,53, konutta yüzde 4,95, gıdada yüzde 4,84, giyimde yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 arttı, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,52 azaldı.

Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddelerde yüzde 2,87, madenlerde yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,88 artış, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87 azalış görüldü.