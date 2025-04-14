İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

2. Lig 32. ile 3. Lig 29. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 8 maç belirlendi:

2. LİG BEYAZ GRUP

20 Nisan 2025 Pazar

15.00 Altay - Kepez Spor Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube) 2. LİG KIRMIZI GRUP

20 Nisan 2025 Pazar

15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Somaspor (HT Spor YouTube)

15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Antalya Belek Üni. Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

3. LİG 1. GRUP

20 Nisan 2025 Pazar

15.00 Bursaspor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Ekstra maç) (HT Spor TV)

15.00 Belediye Kütahyaspor - Karşıyaka (HT Spor YouTube)

3. LİG 2. GRUP

20 Nisan 2025 Pazar

15.00 Silivrispor - Muğlaspor Kulübü (HT Spor YouTube)

3. LİG 3. GRUP

20 Nisan 2025 Pazar

15.00 Karabük İdman Yurduspor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK. (HT Spor YouTube)

3. LİG 4. GRUP

20 Nisan 2025 Pazar

15.00 Niğde Belediyesi Spor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. (HT Spor YouTube)

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.