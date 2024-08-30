İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'dan kazandığı para

3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nden katılım payı olarak 4.31 milyon euro'yu garantiledi.

PAZAR PAYINDA YENİ DÖNEM

Pazar payı olarak ise UEFA'nın ayırdığı 198 milyon euro, 36 takıma bir formülle dağıtılacak. Bu formüle göre pasta 666 eşit hisseye bölünecek. UEFA puanına göre 36. sıradaki takım 1 hisse alırken, 1. sıradaki takım 36 hisse alacak. 1 hisse ise 297.3 bin euro'ya denk gelecek.

Buna göre Fenerbahçe'nin 21, Galatasaray'ın 17, Beşiktaş'ın ise 4 hissesi bulunuyor. Hisse rakamlarına karşılık olarak Fenerbahçe 6.243 milyon euro, Galatasaray 5.054 milyon euro, Beşiktaş ise 1.189 milyon euro parayı kasasına koymayı garantiledi.