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HaberlerTeknolojiMobilBTK'dan son dakika zam açıklaması: Mobil iletişim ücretleri arttı!- Ekonomi Haberleri
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İşte mobil iletişimde kalem kalem yeni azami ücretler

Mobil iletişim operatörlerin servis ücretlerinin üst sınırında yine artışa gidildi. BTK'nın yayınladığı karara göre yeni azami tarifeler son 3 ayda yüzde 11.5 artırıldı. Cep telefonu ile konuşma başta olmak üzere, SMS, SIM kart değişikliği, numara değişikliği, hat devir, açma/kapama gibi servislerin ücretlerindeki son bir yıllık artış ise yüzde 17.4 ile yıllık TÜFE'yi geçti. İşte cepte yeni tarife ücretleri... Necdet Çalışkan'ın haberi...

BTK'dan son dakika zam açıklaması: Mobil iletişim ücretleri arttı!- Ekonomi Haberleri
'Cep'te tarifelere yüzde 17'lik zam!
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Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseltildi.

Sözkonusu ücretlere bu yıl içinde ikinci artış yapılmış oldu. Daha önce 31 Ocak 2021’de mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 72.34 kuruştan, 73.78 kuruşa çıkartılmıştı. Böylece mobildeki arama ücretlerine son 3 ayda yüzde 11.5’lik bir zam yapılmış oldu.

YILLIK TÜFE'Yİ GEÇTİ

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Turkcell, TT Mobil ve Vodafone’un müşterilerini yakında ilgilendiren mobildeki ücret tarifelerine son bir yılda yapılan artış ise yüzde 17.4’ü buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda TÜFE’deki artış, yüzde 16.2 olarak kayıtlara geçerken, mobil haberleşme hizmetlerindeki ücretlerde son bir yıldaki artış TÜFE’yi de geçmiş oldu.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”ne göre yurtdışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye; isim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye; hat devir ücreti 13.98 TL’den, 15.28 TL’ye; numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye; SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye; açma/kapama ücreti 32.53 TL'den, 35.55 TL’ye; yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye; yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye; posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye ve bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.

İŞTE MOBİLDE YENİ AZAMAİ ÜCRET TARİFESİ

1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olan ücret tarifesi

30 Ocak 2021'deki ücret tarifesi

1 Ekim 2020'deki ücret tarifesi

1 Nisan 2020'deki ücret tarifesi

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