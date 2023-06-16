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İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın dün Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüştüğü ortaya çıkarken İspanyol basınından yeni bir iddia gündeme geldi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile dün bir araya geldi.

     
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    İkilinin görüşmesi taraftarlarda heyecan yaratırken konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    Ancak İspanyol basınından Relevo, Beşiktaş'ın Katalan devinden 4 futbolcuyla ilgilendiğini öne sürdü. 
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    Bu isimlerin ise; Samuel Umtiti, Sergino Dest, Alex Collado ve Franck Kessie olduğu belirtildi.
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    SAMUEL UMTITI

    Geçtiğimiz sezonu Lecce'de kiralık olarak geçiren Samuel Umtiti, Serie A'da 25 maça çıktı.
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    29 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı takımların ve eski takımı Lyon'un da ilgilendiği öne sürüldü.
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    ALEX COLLADO

    Alex Collado ise geçtiğimiz sezon Elche'de kiralık olarak oynadı ve La Liga'da 15 maçta boy gösterdi.
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    FRANCK KESSIE

    Franck Kessie'nin ise bir İngiliz ekibi tarafından oldukça yakından takip edildiği vurgulandı.

     
  • İşte Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'a Barcelona'dan istediği 4 isim

    2022 yılında Milan'dan bedelsiz olarak Barcelona'ya katılan Kessie ise La Liga'da 28 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

     

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