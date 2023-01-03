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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

Spor tarihine geçecek anlaşmayla Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde çok özel bir madde yer aldığı ortaya çıktı. İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre; Portekizli yıldız yeniden İngiltere Premier Lig'e geri dönebilir. İşte detaylar...

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  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transferi, dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. 
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    Yaklaşık 200 milyon dolarlık yıllık kazancıyla dünyanın en fazla kazanan sporcusu olmaya hazırlanan Portekizli yıldızın sözleşmesinde özel bir madde olduğu ortaya çıktı.
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; 37 yaşındaki futbolcunun Al Nassr ile yaptığı kontratta Newcastle United detayı dikkat çekti.
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    Bu maddeye göre; Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde Ronaldo, gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    SON KEZ DEVLER LİGİ!

    37 yaşındaki ünlü yıldızın, Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığı sonrası kariyerinin son döneminde son kez Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele etmek istediği bu nedenle sözleşmesine bu özel maddeyi koydurduğu ifade edildi. 
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    Premier Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Newcastle United, şu anda ligde Arsenal ve Manchester City'nin ardından 3. sırada yer alıyor.
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    NEWCASTLE VE AL-NASSR'IN SAHİBİ AYNI

    Newcastle United ve Al-Nassr'ın sahiplerinin aynı olması da bu transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak. İki kulüp de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından yönetiliyor. 
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    REAL MADRID'İ BEKLEMİŞ!

    Öte yandan Ronaldo hakkında Marca'da yer alan bir diğer iddia da çok konuşuldu. Habere göre; Portekizli yıldız Al-Nassr'a imza atmadan önce eski kulübü Real Madrid'i bekledi.
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    Ronaldo'nun yeniden Santiago Bernabeu'ya çıkmak için maaşından büyük fedakarlık yaptığı belirtilirken, Real Madrid yönetiminin ise bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi.
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    37 yaşındaki Portekizli yıldız da Real Madrid'den gelen olumsuz cevap üzerine Al-Nassr'a imza attı.
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

    Ronaldo, efsane olduğu Real Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol atarken, 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 
  • İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki çok özel madde!

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