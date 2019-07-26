Son dönemin en popüler akıllı telefon uygulamalarından olan FaceApp, kişisel bilgilerin güvenliği tartışmalarının alevlenmesinin ardından yeni bir adım attı.

Kullanıcıların hiçbir verisini üçüncü taraflarla paylaşmadıklarını ifade eden FaceApp’in kurucusu ve CEO’su Yaroslav Goncharov (Gonçarov),uygulamayı kullananların FaceApp’taki sunucularında yer alan verilerini nasıl silebileceğinin yolunu da paylaştı.

İşte o yöntem:

FaceApp uygulamasını açın.

“Ayarlar” (Settings) kısmına tıklayıp, “Destek” (Support) bölümüne girin.

Bu kısımın en sütünde yer alan “Hata bildir” (report a bug) bölüme tıklayın.

Konu satırı olarak “Gizlilik” (Privacy) ile ilgili bir hata bildirimi yapıp, açıklama kısmına da verileriniz kaldırılmasını istediğiniz yazın.

FACEAPP DEĞİL ASIL BU HABER SİZİ YAŞLANDIRACAK!

'YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Kendilerine gelen verilerin kaldırılması yönündeki taleplerin yerine getirilmesinin zaman alabildiğini söyleyen Goncharov, “Destek ekibimiz şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu istekleri yerine getirmek bizim önceliklerimizden" dedi.

Yaroslav Goncharov, FaceApp ekibi olarak kişisel verileri silme sürecini kolaylaştırmak için daha iyi bir arayüz üzerinde çalıştıkları bilgisini de verdi.