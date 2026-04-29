        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'da en çok maça çıkan teknik direktörler!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle birlikte 200. maçına çıktı ve sarı-kırmızılılarda en çok maça çıkan teknik direktör listesinde 2. sıraya ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte yakaladığı başarı grafiğiyle çıkışını sürdürüyor.

        52 yaşındaki çalıştırıcı, son oynanan Fenerbahçe derbisinde alınan 3-0’lık galibiyetin ardından Galatasaray tarihinde en çok maça çıkan teknik direktörler listesinde 200 karşılaşmayla 2. sıraya yükseldi.

        İşte G.Saray tarihinde en çok maça çıkan ilk 10 teknik direktör ve puan ortalamaları...

        10- FRANK RIJKAARD

        67 maç - 1.88 puan ortalaması

        9- GHEORGHE HAGI

        71 maç - 1.88 puan ortalaması

        8- KARL-HEINZ FELDKAMP

        87 maç - 2.02 puan ortalaması

        7- ERIC GERETS

        91 maç - 1.89 puan ortalaması

        6- MIRCEA LUCESCU

        106 maç - 2.00 puan ortalaması

        5- GÜNDÜZ KILIÇ

        108 maç - 1.88 puan ortalaması

        4- JUPP DERWALL

        111 maç - 1.97 puan ortalaması

        3- MUSTAFA DENİZLİ

        192 maç - 2.02 puan ortalaması

        2- OKAN BURUK

        200 maç - 2.29 puan ortalaması

        1- FATİH TERİM

        569 maç - 1.97 puan ortalaması

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu