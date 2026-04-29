İşte Galatasaray'da en çok maça çıkan teknik direktörler!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle birlikte 200. maçına çıktı ve sarı-kırmızılılarda en çok maça çıkan teknik direktör listesinde 2. sıraya ulaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte yakaladığı başarı grafiğiyle çıkışını sürdürüyor.
52 yaşındaki çalıştırıcı, son oynanan Fenerbahçe derbisinde alınan 3-0’lık galibiyetin ardından Galatasaray tarihinde en çok maça çıkan teknik direktörler listesinde 200 karşılaşmayla 2. sıraya yükseldi.
İşte G.Saray tarihinde en çok maça çıkan ilk 10 teknik direktör ve puan ortalamaları...
10- FRANK RIJKAARD
67 maç - 1.88 puan ortalaması
9- GHEORGHE HAGI
71 maç - 1.88 puan ortalaması
8- KARL-HEINZ FELDKAMP
87 maç - 2.02 puan ortalaması
7- ERIC GERETS
91 maç - 1.89 puan ortalaması
6- MIRCEA LUCESCU
106 maç - 2.00 puan ortalaması
5- GÜNDÜZ KILIÇ
108 maç - 1.88 puan ortalaması
4- JUPP DERWALL
111 maç - 1.97 puan ortalaması
3- MUSTAFA DENİZLİ
192 maç - 2.02 puan ortalaması
2- OKAN BURUK
200 maç - 2.29 puan ortalaması