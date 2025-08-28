Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! - Futbol Haberleri

        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından torbalar belli oldu. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri...

        Giriş: 28.08.2025 - 00:31 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:31
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak olan kura çekimine 4. torbadan dahil olacak.

        Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek.

        Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Temsilcimiz, kurada 1., 2. ve 3. torbalardan birer takımla aynı gruba düşecek.

        Kura çekimi bu akşam TSİ 19.00'da çekilecek.

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde kura torbaları ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

        1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona

        2. Torba: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge

        3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

        4. Torba: Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat

