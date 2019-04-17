Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un (GoT) 8. sezonu başladı. Kitleleri ekrana kilitleyen efsane dizi, Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yerini korurken bugüne dek hakkında 200 milyondan fazla tweet atılarak, bir rekora da imza attı.

Sezon 7, 23 milyondan fazla Tweetle en fazla tweet atılan sezondu. Yalnızca 2019'da, dizi hakkında 15 milyondan fazla Tweet vardı.

Sosyal ağ Twitter, 7 sezonu geride bırakan dizinin bugüne dek Twitter’da en çok konuşulan bölümlerini, en fazla ses getiren anlarını ve hakkında en fazla tweet atılan karakterlerini derledi. İşte o çarpıcı veriler...

Dizinin en çok konuşulduğu günler:

7 Ağustos 2017 - The Dragon and The Wolf

24 Nisan 2016 - The Red Woman

16 Temmuz 2017 - Dragonstone

26 Haziran 2016 - The Winds of Winter

20 Ağustos 2017 - Beyond the Wall

19 Haziran 2016 - Battle of the Bastards

5 Mart 2019 - Season 8 Trailer Launch

7 Ağustos 2017 - The Spoils of War

14 Haziran 2015 - Mother’s Mercy

12 Nisan 2015 - The Wars to Come

Game of Thrones hakkında en fazla tweet atan ülkeler: ABD, Brezilya, İngiltere, İspanya, Fransa

Hakkında en fazla tweet atılan 5 bölüm:

The Dragon and the Wolf : 27 Ağustos 2017

Dragonstone, 16 Temmuz 2017

Beyond the Wall, 27 Ağustos 2017

The Winds of Winter, 26 Haziran 2016

The Spoils of War, 6 Ağustos 2017 2017

Hakkında en fazla tweet atılan Game of Thrones karakterleri: Jon Snow, Daenerys, Arya Stark, Tyrion Lannister, Cersei Lannister

GoT oyuncularının son sezona ilişkin tweetleri ise şöyle: