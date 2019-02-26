Yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi olan yeni modeli GM 9 Plus’ı Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) tanıttı.
İlk kez MWC’de görücüye çıkan GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemiyle geliyor. Full HD+ çentikli 6.23 inçlik erkanı olan GM 9 Plus’ın her iki yüzeyi de Gorilla Glass donatılmış.
Uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan GM 9 Plus’ta yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP’lik çift arka kamera yer alıyor.
Halihazırda 34 ülkede faaliyet gösterdiklerinin belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ‘‘En yeni ürünümüz olan GM 9 Plus modelini ilk kez MWC’de tanıtıyoruz. Türkiye’deki şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak” dedi.
Toplantıda verilen bilgiye göre General Mobile’ın yeni telefonu GM 9 Plus, Nisan ayında Türkiye’de ve 34 ülkede satışa sunulacak.
GM 9 Plus’ın özellikleri
Gövde
Boyutlar
157,06x75,52x7,7mm
Ağırlık
175gr (6.17 oz)
SIM
Nano + Nano SIM ve/veya Nano SIM + TF Card
Yapı
Ön/Arka cam & alüminyum çerçeve
Renkler
Uzay Grisi, Gümüş, Altın
Diğer
Parmak izi sensörü
Ağ
2G(GSM)
GSM 850 (GSM800),GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G(WCDMA)
WCDMA FDD Band I (2100),FDD Band II (1900),FDD Band V (850),WCDMA FDD Band VIII (900)
4G(LTE)
LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20
LTE TDD BAND 38, BAND 40
Taşıyıcı Birleştirme (CA)
UL 3+3
DL 3+3,3+7,3+20,7+20
Özellikler
VoLTE, ViLTE, VoWiFi, SRVCC, AMR Wideband
Ekran
Tür
IPS Incell LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut
6.23 inç,(~82.5% ekran/kasa oranı)
Çözünürlük
Full HD+ 1080 x 2280 piksel, 19:9 Notch, , 405 ppi
Çoklu Dokunuş
Evet, 10 parmak
Koruma
Corning Gorilla Glass , Oleofobik kaplama
Platform
İşletim Sistemi
Android OS, v9.0 Pie
Çipset
Media Tek Helio P60
CPU
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)
GPU
Mali-G72 MP3
Modem
Cat 7 300Mbps/100Mbps
Hafıza
Dahili
32GB/64GB+3GB RAM
Kart Yuvası
Evet, 256GB’a kadar
Kamera
Arka Kamera
12MP+5MP, AF, f1.7 with Flash
Al Portre Modu, HDR, AI Sahne Algılama, Al Süper Gece Modu, Panorama Modu
Ön Kamera
8 MP FF
Portre Modu, AI Yüz Güzelleştirme, HDR, Geniş Selfie Modu
Ses
Uyarı Tipleri
Titreşim, MP3, WAV Melodiler
Hoparlör
Evet
3.5mm jack girişi
Evet
İletişim
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz ve 2.4 Ghz çift bant desteği
Bluetooth
v5.0, A2DP, LE
GPS
A-GPS,GLONASS
NFC
Evet
USB
Type-C USB 2.0
Özellikler
Sensörler
Jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık, Pusula, Işık
FM Radyo
Evet
Batarya
Tür & Kapasite
3450 mAh Li-ion Polymer
Bekleme 2G：400Saat
3G：350Saat
4G：320Saat
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