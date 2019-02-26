GM 9 Plus
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General Mobile GM 9 Plus modelini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı

Yerli telefon markası General Mobile, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde yeni modeli GM 9 Plus’ı tanıttı. Tanıtımda konuşan General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ‘Halihazırda 34 ülkede faaliyet gösteriyoruz. En yeni ürünümüz olan GM 9 Plus ve Türkiye’deki şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, 45 ülkeye ulaşmak” dedi.

Giriş: 26.02.2019 - 17:47 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi olan yeni modeli GM 9 Plus’ı Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) tanıttı.

İlk kez MWC’de görücüye çıkan GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemiyle geliyor. Full HD+ çentikli 6.23 inçlik erkanı olan GM 9 Plus’ın her iki yüzeyi de Gorilla Glass donatılmış.

Uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan GM 9 Plus’ta yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP’lik çift arka kamera yer alıyor.

Halihazırda 34 ülkede faaliyet gösterdiklerinin belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ‘‘En yeni ürünümüz olan GM 9 Plus modelini ilk kez MWC’de tanıtıyoruz. Türkiye’deki şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak” dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre General Mobile’ın yeni telefonu GM 9 Plus, Nisan ayında Türkiye’de ve 34 ülkede satışa sunulacak.

GM 9 Plus’ın özellikleri

Gövde

Boyutlar

157,06x75,52x7,7mm

Ağırlık

175gr (6.17 oz)

SIM

Nano + Nano SIM ve/veya Nano SIM + TF Card

Yapı

Ön/Arka cam & alüminyum çerçeve

Renkler

Uzay Grisi, Gümüş, Altın

Diğer

Parmak izi sensörü

2G(GSM)

GSM 850 (GSM800),GSM 900, GSM 1800, GSM 1900

3G(WCDMA)

WCDMA FDD Band I (2100),FDD Band II (1900),FDD Band V (850),WCDMA FDD Band VIII (900)

4G(LTE)

LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20

LTE TDD BAND 38, BAND 40

Taşıyıcı Birleştirme (CA)

UL 3+3

DL 3+3,3+7,3+20,7+20

Özellikler

VoLTE, ViLTE, VoWiFi, SRVCC, AMR Wideband

Ekran

Tür

IPS Incell LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk

Boyut

6.23 inç,(~82.5% ekran/kasa oranı)

Çözünürlük

Full HD+ 1080 x 2280 piksel, 19:9 Notch, , 405 ppi

Çoklu Dokunuş

Evet, 10 parmak

Koruma

Corning Gorilla Glass , Oleofobik kaplama

Platform

İşletim Sistemi

Android OS, v9.0 Pie

Çipset

Media Tek Helio P60

CPU

Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)

GPU

Mali-G72 MP3

Modem

Cat 7 300Mbps/100Mbps

Hafıza

Dahili

32GB/64GB+3GB RAM

Kart Yuvası

Evet, 256GB’a kadar

Kamera

Arka Kamera

12MP+5MP, AF, f1.7 with Flash

Al Portre Modu, HDR, AI Sahne Algılama, Al Süper Gece Modu, Panorama Modu

Ön Kamera

8 MP FF

Portre Modu, AI Yüz Güzelleştirme, HDR, Geniş Selfie Modu

Ses

Uyarı Tipleri

Titreşim, MP3, WAV Melodiler

Hoparlör

Evet

3.5mm jack girişi

Evet

İletişim

Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz ve 2.4 Ghz çift bant desteği

Bluetooth

v5.0, A2DP, LE

GPS

A-GPS,GLONASS

NFC

Evet

USB

Type-C USB 2.0

Özellikler

Sensörler

Jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık, Pusula, Işık

FM Radyo

Evet

Batarya

Tür & Kapasite

3450 mAh Li-ion Polymer

Bekleme   2G：400Saat   

                3G：350Saat

                4G：320Saat

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