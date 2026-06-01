İşte Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yılın en iyi 11'i açıklandı. Kupaya uzanan PSG'de 5 oyuncu, sezonun 11'inde yer aldı.
Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:59
2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) penaltı atışları sonucu Arsenal'i mağlup ederek duble yaptı.
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Devler Ligi'nde en iyi ilk 11 de belli oldu. İşte sezonun en iyi 11'i...
DAVID RAYA - Arsenal
MARCOS LLORENTE - Atletico Madrid
MARQUINHOS - PSG
GABRIEL - Arsenal
NUNO MENDES - PSG
MICHAEL OLISE - Bayern Münih
DECLAN RICE - Arsenal
VITINHA - PSG
KHVICHA KVARATSKHELIA - PSG
OUSMANE DEMBELE - PSG