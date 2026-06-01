        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İşte Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yılın en iyi 11'i açıklandı. Kupaya uzanan PSG'de 5 oyuncu, sezonun 11'inde yer aldı.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:59 Güncelleme:
        1

        2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) penaltı atışları sonucu Arsenal'i mağlup ederek duble yaptı.

        2

        Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Devler Ligi'nde en iyi ilk 11 de belli oldu. İşte sezonun en iyi 11'i...

        3

        DAVID RAYA - Arsenal

        4

        MARCOS LLORENTE - Atletico Madrid

        5

        MARQUINHOS - PSG

        6

        GABRIEL - Arsenal

        7

        NUNO MENDES - PSG

        8

        MICHAEL OLISE - Bayern Münih

        9

        DECLAN RICE - Arsenal

        10

        VITINHA - PSG

        11

        KHVICHA KVARATSKHELIA - PSG

        12

        OUSMANE DEMBELE - PSG

        13

        HARRY KANE - Bayern Münih

        14

        Raya, Llorente, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes, Olise, Rice, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembele, Kane.

