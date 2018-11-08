Samsung, San Francisco’da düzenlediği ve dünya çapında geliştiricilerin katıldığı Samsung Developer Conference 2018 etkinliğinde sanal asistanı Bixby ve SmartThings platformları için geliştirilen yeni araçlarını tanıttı.

Etkinlikte akıllı telefonlarda yeni bir mobil deneyim için One UI ve Infinity Flex Display’i de gösteren Samsung’un asıl sürprizi ise kullanıcıların merakle beklediği katlanabilir akıllı telefon oldu.

Samsung’un mobil telefon bölümünün başkan yardımcılarından Justin Denison tarafından tanıtılan Samsung’un katlanabilir telefonunun diyagonal büyüklüğü 7.3 inç (18.5 santimetre) ulaşıyor.

Katlı haldeyken kalın bir cep telefonu büyüklüğündeki ve erkan büyüklüğü 4.58 inç olan cihaz, açıldığında bir tablet boyutlarına erişiyor.

Android yazılımcılarını bu yeni cihaz için uygulama geliştirmeye çağıran Samsung, buna karşın etkinliğe katılan yazılımcılara ve medya mensuplarına katlanabilir telefona dokunma ve yakından inceleme fırsatı vermedi.

Samsung’un etkinliğine katılan Google'ın Android işletim sisteminin başkan yardımcısı Dave Burke, Samsung'un yeni yılın başlarında yeni bir Android cihaz çıkarmayı planladığını belirterek, "Birkaç Android telefon üreticisindan katlanabilir telefonlar görmeyi bekliyoruz" dedi.

‘KATLANABİLİR ERKAN YENİ BİR DENEYİM’

Etkinlikte konuşan Samsung Electronics BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı ve CEO’su DJ Koh, “Bixby ve SmartThings’te geldiğimiz noktada üçüncü taraf ürünleri ve hizmetleri her ölçekte yapay zekâ ve nesnelerin interneti platformlarına entegre olabiliyor. Katlanabilir ekran yeni bir tür mobil deneyimin temellerini oluşturuyor. Bu yeni platformda müşterilerimize yeni değerler sunmak için geliştiricilerle çalışmak bize heyecan veriyor” dedi.

Samsung etkinlikte “One UI” adını verdiği yeni arayüz tasarımını da tanıttı. Yeni tasarımda en sık kullanılan içerikler, tek elle kullanım rahatlığı için ekranın alt yarısında yer alıyor. Tanıtılan bir diğer yenilik olan Infinity Flex Display, One UI ile birlikte kullanıcılara yeni bir tür mobil deneyim sunuyor.

Katlanabilir akıllı telefonların önünü açan nu yenilikle küçük boyutlardaki bir akıllı telefon, aynı anda birden fazla iş yapmak ve içerik izlemek için daha geniş bir ekrana dönüşebiliyor.

Katlanan cihaz açıldığında uygulama deneyimi küçük ekrandan daha büyük ekrana geçiyor. Ayrıca, kullanıcılar geniş ekranda aynı anda üç uygulamayı kullanarak internette gezinebiliyor, video izleyebiliyor, bağlanabiliyor ve birden fazla işle uğraşabiliyor.

UMUTLARINI ONA BAĞLADI

Google'ın Android Kullanıcı Deneyimi (UX) Başkanı Glen Murphy ise Samsung'un yeni telefonuna daha fazla özellik kazandırmak için yazılımcılarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Küresel akıllı telefon pazarının liderliğini korusa da satışları hızla düşen Samsung, yeni bir form yaratıp, pazarı büyütmek için geliştirdiği katlanabilir telefonun seri üretimine gelecek aylarda başlamayı planlıyor.

İLK ÜRÜN ÇİN’DEN GELDİ

Bu ayın başında Çinli bir teknooji şirketi olan Royole, FlexiPai adını verdiği katlanabilir telefonunu Pekin’de düzenlediği etkinlikte ‘Dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonu’ sloganıyla tanıtmıştı.

Ekran açık haldeyken 7.8 inç (19.8 cm) büyüklüğündeki telefonun ön yüz, arka yüz ve katlanan bölümdeki ekranlar, aynı anda farklı görüntüleri yansıtabiliyor.

Samsung’tan önce davranıp, katlanabilir telefonu için Çin’de ön siparişleri almaya başlayan şirket, FlexiPai’nin fiyatı ise özelliklerine bağlı olarak 1290 dolar ile 1863 dolar arasında değiştiğini duyurmuştu.

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