İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı

A Milli Takım'ın yeni hocası olan Şenol Güneş'in yeni dönemde hangi futbolcuları aday kadroya çağıracağı merak konusu oldu. Lucescu ile başlayan gençleşme sürecinin devam edeceği düşünülürken uzun süredir çağrılmayan tecrübeli yıldızlar da takıma dahil edilebilir.