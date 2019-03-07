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İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı

Giriş: 07.03.2019 - 08:17 | Güncelleme:  

A Milli Takım'ın yeni hocası olan Şenol Güneş'in yeni dönemde hangi futbolcuları aday kadroya çağıracağı merak konusu oldu. Lucescu ile başlayan gençleşme sürecinin devam edeceği düşünülürken uzun süredir çağrılmayan tecrübeli yıldızlar da takıma dahil edilebilir.

  • 1 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına 22 Mart'ta Arnavutluk karşısında çıkacak olan A Milli Takım'da yeni teknik direktör Şenol Güneş'in aday kadroya çağırması muhtemel isimler şöyle:

  • 2 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Mert Günok - Medipol Başakşehir

  • 3 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Harun Tekin - Fenerbahçe

     

  • 4 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Uğurcan Çakır - Trabzonspor

     

  • 5 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Mehmet Zeki Çelik - Lille

     

  • 6 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Mert Müldür - Rapid Wien

     

  • 7 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Kaan Ayhan -  Fortuna Düsseldorf

     

  • 8 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Merih Demiral - Sassuolo

     

  • 9 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe

     

  • 10 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Serdar Aziz - Fenerbahçe

     

  • 11 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    11 | 32

    Ozan Kabak - Stuttgart

     

  • 12 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    12 | 32

    Çağlar Söyüncü - Leicester City

     

  • 13 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    13 | 32

    Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe

     

  • 14 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Caner Erkin - Beşiktaş

     

  • 15 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Emre Taşdemir - Galatasaray

     

  • 16 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    16 | 32

    Okay Yokuşlu - Celta Vigo

     

  • 17 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    17 | 32

    İrfan Can Kahveci - Başakşehir

     

  • 18 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    18 | 32

    Mahmut Tekdemir - Başakşehir

     

     

  • 19 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    19 | 32

    Mehmet Topal - Fenerbahçe

     

     

  • 20 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    20 | 32

    Aytaç Kara - Bursaspor

     

  • 21 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    21 | 32

    Yusuf Yazıcı - Trabzonspor

     

  • 22 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    22 | 32

    Hakan Çalhanoğlu - Milan

     

     

  • 23 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    23 | 32

    Dorukhan Toköz - Beşiktaş

     

  • 24 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    24 | 32

    Deniz Türüç - Kayserispor

     

  • 25 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    25 | 32

    Efecan Karaca - Alanyaspor

     

  • 26 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    26 | 32

    Emre Kılınç - Sivasspor

     

  • 27 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    27 | 32

    Cenk Tosun - Everton

     

  • 28 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    28 | 32

    Burak Yılmaz - Beşiktaş (Geri dönebilir)

     

  • 29 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    29 | 32

    Enes Ünal - Real Valladolid

     

  • 30 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
    30 | 32

    Cengiz Ünder - Roma (Sakatlığı bulunuyor)

     

  • 31 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Abdülkadir Ömür - Trabzonspor (Sakatlığı bulunuyor)

     

  • 32 İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ı
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    Arda Turan - Medipol Başakşehir (Geri dönebilir)

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