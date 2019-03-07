2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına 22 Mart'ta Arnavutluk karşısında çıkacak olan A Milli Takım'da yeni teknik direktör Şenol Güneş'in aday kadroya çağırması muhtemel isimler şöyle:
Mert Günok - Medipol Başakşehir
Harun Tekin - Fenerbahçe
Uğurcan Çakır - Trabzonspor
Mehmet Zeki Çelik - Lille
Mert Müldür - Rapid Wien
Kaan Ayhan - Fortuna Düsseldorf
Merih Demiral - Sassuolo
Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe
Serdar Aziz - Fenerbahçe
Ozan Kabak - Stuttgart
Çağlar Söyüncü - Leicester City
Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe
Caner Erkin - Beşiktaş
Emre Taşdemir - Galatasaray
Okay Yokuşlu - Celta Vigo
İrfan Can Kahveci - Başakşehir
Mahmut Tekdemir - Başakşehir
Mehmet Topal - Fenerbahçe
Aytaç Kara - Bursaspor
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor
Hakan Çalhanoğlu - Milan
Dorukhan Toköz - Beşiktaş
Deniz Türüç - Kayserispor
Efecan Karaca - Alanyaspor
Emre Kılınç - Sivasspor
Cenk Tosun - Everton
Burak Yılmaz - Beşiktaş (Geri dönebilir)
Enes Ünal - Real Valladolid
Cengiz Ünder - Roma (Sakatlığı bulunuyor)
Abdülkadir Ömür - Trabzonspor (Sakatlığı bulunuyor)
Arda Turan - Medipol Başakşehir (Geri dönebilir)
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