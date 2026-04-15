İşte Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar!
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken, zirve ve kümede kalma savaşı tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin kalan bölümünde takımların kazandığı penaltı sayıları da dikkat çekti.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 14:26 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’de sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor.
Geride kalan 29 haftada takımların kazandığı penaltı sayıları da dikkat çekti.
İşte Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takımlar...
18- ANTALYASPOR
Penaltı sayısı: 0
17- KAYSERİSPOR
Penaltı sayısı: 1
16 FATİH KARAGÜMRÜK
Penaltı sayısı: 2
15- EYÜPSPOR
Penaltı sayısı: 3
14- ÇAYKUR RİZESPOR
Penaltı sayısı: 3
13- KOCAELİSPOR
Penaltı sayısı: 3
12- GENÇLERBİRLİĞİ
Penaltı sayısı: 3
11- SAMSUNSPOR
Penaltı sayısı: 3
10- BAŞAKŞEHİR
Penaltı sayısı: 4
9- ALANYASPOR
Penaltı sayısı: 4
8- GALATASARAY
Penaltı sayısı: 4
7- KASIMPAŞA
Penaltı sayısı: 4
6- KONYASPOR
Penaltı sayısı: 5
5- BEŞİKTAŞ
Penaltı sayısı: 5
4- GAZİANTEP FK
Penaltı sayısı: 6