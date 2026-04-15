        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar!

        İşte Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar!

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken, zirve ve kümede kalma savaşı tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin kalan bölümünde takımların kazandığı penaltı sayıları da dikkat çekti. İşte Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 14:26 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor.

        Geride kalan 29 haftada takımların kazandığı penaltı sayıları da dikkat çekti.

        İşte Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takımlar...

        18- ANTALYASPOR

        Penaltı sayısı: 0

        17- KAYSERİSPOR

        Penaltı sayısı: 1

        16 FATİH KARAGÜMRÜK

        Penaltı sayısı: 2

        15- EYÜPSPOR

        Penaltı sayısı: 3

        14- ÇAYKUR RİZESPOR

        Penaltı sayısı: 3

        13- KOCAELİSPOR

        Penaltı sayısı: 3

        12- GENÇLERBİRLİĞİ

        Penaltı sayısı: 3

        11- SAMSUNSPOR

        Penaltı sayısı: 3

        10- BAŞAKŞEHİR

        Penaltı sayısı: 4

        9- ALANYASPOR

        Penaltı sayısı: 4

        8- GALATASARAY

        Penaltı sayısı: 4

        7- KASIMPAŞA

        Penaltı sayısı: 4

        6- KONYASPOR

        Penaltı sayısı: 5

        5- BEŞİKTAŞ

        Penaltı sayısı: 5

        4- GAZİANTEP FK

        Penaltı sayısı: 6

        3- GÖZTEPE

        Penaltı sayısı: 6

        2- FENERBAHÇE

        Penaltı sayısı: 7

        1- TRABZONSPOR

        Penaltı sayısı: 9

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Yaralılar var

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Yaralıların olduğu öne sürülen olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi