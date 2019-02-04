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İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!

Giriş: 04.02.2019 - 12:06 | Güncelleme:  

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer döneminin bitmesinin ardından en değerli futbolcular listesi de değişti. İşte ilk 20 sıradaki isimler...

  • 1 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    Transfer dönemi bitti, kadrolar değişti. En değerli futbolcular listesi de güncellendi. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu şu isimler:

  • 2 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    20 - Mbaye Diagne - Galatasaray - 5,50 milyon euro

     

  • 3 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    19 - Trezeguet - Kasımpaşa - 5,50 milyon euro

  • 4 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    18 - Emre Akbaba - Galatasaray - 5,50 milyon euro

  • 5 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    17 - Christian Luyindama - Galatasaray - 6,00 milyon euro

  • 6 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    16 - Miha Zajc - Fenerbahçe - 6,00 milyon euro

  • 7 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    15 - Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş - 6,50 milyon euro

  • 8 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    14 - Eljif Elmas - Fenerbahçe - 7,50 milyon euro

  • 9 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    13 - Shinji Kagawa - Beşiktaş - 8,00 milyon euro

  • 10 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    12 - Andre Ayew - Fenerbahçe - 9,00 milyon euro

     

  • 11 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    11 - Loris Karius - Beşiktaş - 9,50 milyon euro

  • 12 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    10 - Islam Slimani - Fenerbahçe - 10,00 milyon euro

  • 13 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    9 - Abdülkadir Ömür - Trabzonspor - 10,00 milyon euro

  • 14 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    8 - Henry Onyekuru - Galatasaray - 10,00 milyon euro

  • 15 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    7 - Konstantinos Mitroglou - Galatasaray - 10,00 milyon euro

  • 16 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    6 - Domagoj Vida - Beşiktaş - 10,00 milyon euro

  • 17 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    5 - Yusuf Yazıcı - Trabzonspor - 11,00 milyon euro

  • 18 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    4 - Edin Visca - Başakşehir FK - 11,00 milyon euro

  • 19 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    3 - Badou Ndiaye - Galatasaray - 12,00 milyon euro

  • 20 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    2 - Adem Ljajic - Beşiktaş - 13,00 milyon euro

  • 21 İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
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    1 - Victor Moses - Fenerbahçe - 18,00 milyon euro

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