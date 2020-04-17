Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında elektronik haberleşme ve posta hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için atılacak adımlar belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),işletmeciler ve sektör paydaşları ile birlikte aldığı kararları Tüketici Haklarına Yönelik Alınan Tedbirler, Erişim ve Arabağlantı İle İlgili Alınan Tedbirler, Posta Sektörüne Yönelik Alınan Tedbirler olmak üzere üç ana başlıkta duyurdu.

Bu kapsamda salgın döneminde vatandaşlara elektronik haberleşme hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sunulmaya devam edilebilmesi için şu tedbirler alındı:

- Covid-19 salgını sürecinde işletmecilerin yetkilendirme mevzuatı uyarınca göndermesi gereken fiziki raporları, bu süreçte elektronik ortamda gönderilebilecek.

- İşletmecilerin artan kapasite ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç duydukları 7-13-80 GHz bandındaki RL frekans talepleri, ihtiyaç duyulan asgari bilgilerin sağlanması kaydı ile karşılanacak.

BAZ İSTASYONLARINA KOLAYLIK

- Mobil haberleşme hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için baz istasyonu ruhsatı ve tesisine yönelik kolaylıklar sağlanacak.

- Çağrı merkezi hizmetlerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için evden çalışma da dâhil alınması gereken tedbirler hususunda işletmecilere talimat verildi.

- Abonelik sözleşmesinin imzasını müteakip 3 ay içerisinde çevrimiçi işlem merkezinde gösterilmesi zorunluluğu, koşullar dikkate alınarak 4 aylık süreye çıkarıldı.

- Abonelik sözleşmesinin imzasını müteakip 2 ay içerisinde bayiden işletmeci arşivine ulaştırılması gereken süre de 3 aya çıkarıldı.

BASILI FATURA GÖNDERİMİNE ARA

- Kağıt ortamında basılı fatura gönderiminin salgına olacak etkileri dikkate alınarak bu süreçte faturaların e-posta ve SMS ile gönderilmesine imkan sağlanacak. İletilmeyen basılı faturaların salgın dönemi sonrasında iletilmesi ve basılı faturanın iletildiği tarih itibari ile abonenin itiraz vb. hakları saklı kalacak.

- Salgın sürecinde fiziksel temasın azaltılmasını teminen işletmecilere kendi internet sayfaları üzerinden abonelik başvurusunun alınabilmesi, ilgili sözleşmenin tüketici tarafından imzalanması sonrasında işletmeci tarafından posta yoluyla evden alınması ve işletmeciye ulaştırılması yöntemiyle de abonelik yapılabilecek.

TESLİMATLAR 3 AY TEMASSIZ

- Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 1300’ün üzerindeki siber olaylara müdahale ekibi (SOME) ile koordinasyon halinde; Covid-19 / koronavirüs konulu, zararlı yazılımlar dahil siber güvenliği tehdit eden unsurlarla 7/24 mücadele edecek.

- Sağlık Bakanlığı'nın da önerileri dikkate alınarak; bu dönemde e-ticaret sitelerinden alınan gönderilerin teslimatında imza ve TC Kimlik Numarası alınmaksızın, kullanıcıyı mağdur etmeden temassız teslimat yöntemleri (kapı önü, posta kutusu gibi) uygulanacak. Bu temassız teslimat yöntemleri, hizmet sağlayıcı tarafından alıcıya yeterli bilgilendirme sağlanarak 3 ay kadar uygulanabilecek.

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