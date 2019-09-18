Oyun ve espor ajansı Gaming in Turkey’in “Türkiye Oyun Sektörü Raporu”na göre 30 milyondan fazla oyuncunun bulunduğu Türkiye oyun pazarı 2018 yılında 853 milyon dolarlık (diğer bir deyişle yaklaşık 5 milyar TL) büyüklüğe erişti.

Bu rakamın 400 milyon doları (2.3 milyar TL) mobil oyunlardan gelirken, PC ve konsol oyunları pazarı ise 453 milyon dolarlık (2.6 milyar TL) hacme ulaştı.

Buna göre Türkiye’de oyun için günde ortalama 2.3 milyon dolar harcanıyor. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın habrine göre Türkiye’de oyuna harcanan günlük ortalama para PC ve konsolda toplam 1.2 milyon dolar iken, mobil oyunlarda ise 1.1 milyon doları buluyor.

2018 yılı için açıklanan bu rakamlarla Türkiye, dünya oyun pazarında 18. sıradaki yerini korudu. Ortadoğu Bölgesi’nde ise Türkiye, 853 milyon dolarlık büyüklükle pazarın en büyük ülkesi. Türkiye’nin hemen ardından 800 milyon dolarlık oyun pazarı bulunan Suudi Arabistan yer alıyor. Üçüncü sırada ise 600 milyon dolarla İran var.

EN ÇOK GELİR ELDE EDEN OYUNLAR

Mobil pazara oyun bazında rakamlara bakılacak olursa, 2018’de en çok indirilen ücretsiz mobil oyun Helix Jump (Voodoo),en çok indirilen ücretli mobil oyun ise Hitman Sniper (Sqare Enix) oldu. 2018’de Türkiye’de en fazla gelir elde eden mobil oyun listesinin zirvesine ise 101 Okey (Peak Games - Zynga) yerleşti.

101 Okey’in yıllık geliri 8.6 milyon doları geçerken, onu 5.5 milyon dolarlık gelirle Clash of Kings (Elex),5 milyon 250 milyon dolarlık gelirle Lords Mobile (IGG) takip etti. Türkiye’de kullanıcıların en çok para harcadığı ilk 10 mobil oyunun toplam geliri ise 44 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İNTERNET KAFELERİN EN YOĞUN SAATLERİ

Oyun severlerin önemli duraklarından biri olan internet kafelerle ilgili temel istatistiklere de yer verilen rapora göre Türkiye’de 20 bini üzerinden internet kafe bulunuyor. Bu internet kafeleri ayda 7.5 milyon oyuncu ziyaret ediyor.

İstatistiklere göre Türkiye’deki internet kafelerin en yoğun olduğu saatler, 14:30-22:30 arası, en yoğun günler ise cuma, cumartesi ve pazar. Türkiye’deki internet kafelerin ortalama ücretleri saatlik 3 TL ile 3.5 TL arasındayken, bu mekanlardaki kişi başına ortalama yiyecek harcaması ise 10 TL.

ESPORDA SON DURUM

Rapora göre Türkiye’de aralarında Beşiktaş JK, 1907 Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Başakşehir FK, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor, Kayseri ve Konya gibi futbol geleneğinden gelenlerinde yer aldığı 27 espor takımı bulunuyor.

Bu takımların mücadele ettiği espor oyunları ise şunlar: PUBG, League of Legends, CS:GO, FIFA, Street Fighter, Fortnite Wolfteam, Zula, Hearthstone, DOTA 2, CS:GO, NBA2K.