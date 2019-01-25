Türkiye’nin iletişim ve haberleşme alanında gelecek 5 yıllık yol haritası belli oldu. Hazırlanan stratejik plan, sabit ve mobil abone sayılarından, fiber internet kullanımı ve teknolojide yerlilik oranına Türkiye’nin 2023 yılındaki hedeflerini de ortaya koydu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2019-2023 Stratejik Planı yayımlandı. Türkiye’nin iletişim alanında gelecek 5 yıllık yol haritasını kapsayan stratejik plana göre şu anda 11.5 milyon seviyesinde olan sabit telefon abone sayısının 2023’te 4.8 milyona inmesi beklenirken, mevcut 79 milyon seviyesindeki mobil abone sayısının ise 2023’te 92.3 milyona çıkacağı öngörüldü.

5 YIL SONRA 5'TE BİRİMİZ FİBER KULLANACAK

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2018 haziran ayı itibariyle toplam 12.5 milyon olan sabit genişbant abone sayısı 2023’te 20.3 milyona; 2.6 milyon olan fiber abone sayısı ise 2.6 milyondan 4.2 milyona çıkacak. Diğer bir ifadeyle 5 yıl sonra Türkiye’deki internet kullanıcılarının ancak beşte biri fiber ile tanışabilecek.

2018 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 345 bin 275 km olan fiber altyapı uzunluğu 2019 yılında 380 bin km’ye 2023 yılında ise 550 bin km’ye ulaştırılması hedefleniyor. Plana göre bu yıl 4 milyona çıkması beklenen yüksek hızlı (30 Mbps ve üstü) genişbant internet abone sayısı, 2023 yılında 10 milyon olacak.

OECD’NİN 2017 ORTALAMASINI 2023’TE YAKALAYACAĞIZ

Nüfusa göre yüzde 16 olan sabit genişbant internet penetrasyonunun 2019’da yüzde 18, 2023’te ise yüzde 30’a ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin 2023’te ulaşmayı hedeflediği bu oranın, OECD ortalamasında 2017 yılı sonunda yüzde 30.4 ile geçildiğini de hatırlatmakta fayda var. Yüzde 75 seviyesinde olan mobil genişbant penertasyonu 2019’da yüzde 77, 2023’te yüzde 100’e ulaşacak.

Türkiye’de 2011 yılında hizmete sunulan ve geçen yıl 6.3 milyon kullanıcı sayısına ulaşan 'Güvenli İnternet' de yine BTK’nın planında kendine yer buldu.

Bu kapsamda, 2019’da 6.5 milyon 2023 yılında ise 7.5 milyon abonenin güvenlik internet kullanıcısı olması bekleniyor.

YERLİLİKTE HEDEF BU YIL % 10, 2023’TE % 50

Yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerine geçiş ile yerli üretimin teşvik edilmesinin öngörüldüğü BTK’nın 5 yıllık yol haritasında haberleşmede yerlilik oranı hedefleri de paylaşıldı.

Buna göre haberleşme şebekelerinde kullanılan ürünlerin yarısı 2023’te yerli malı belgeli ürünlerden oluşacak. Şebekelerde kullanılan yerli malı belgeli ürün oranının 2019’da yüzde 10’a, 2023’te yüzde 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

5 yıllık stratejik plandan öne çıkan 6 çarpıcı tablo şu şekilde:

Sabit Telefon Abone Sayısı (2009-2023)

Mobil Telefon Abone Sayısı (2013-2023)

Sabit Genişbant Abone Sayısı (2009-2023)

Fiber Genişbant Abone Sayısı (2010-2023)

Mobil Genişbant Abone Sayısı (2009-2023)

Temel Performans Hedefleri (2019-2023)