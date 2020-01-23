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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda, Kanal İstanbul mesaisi devam ediyor. Bu konuda bir yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, diğer yandan da TCDD ve Altyapı Yatırımları genel müdürlükleri çalışma yapıyor. Kanal İstanbul’un, en önemli ayaklarından birini hızlı tren hattı oluşturacak.

Gebze’den (Çayırova),Kanal İstanbul’a uzanacak demiryolu hattı ve güzergahına ilişkin somut bazı çalışmalar ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE O GÜZERGAH

Hat, Gebze-Çayırova’dan başlıyor. Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy’ü izleyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ayrılan bölüme demiryolu inşa edilecek.

Garipçe-Uskumruköy güzergahını izleyecek. Kuzey Marmara Otoyolu’na paralel hattan İstanbul Havalimanı’na ulaşacak. Hacımaşlı, Küçükçekmece, Halkalı güzergahını takip edecek.

Kanal İstanbul’da, otomobillerin yanı sıra tren geçişi için bir köprü inşa edilecek. Demiryolu hattı, kanalın üstünden (Dursunköy-Çatalca) Trakya’ya doğru uzanacak.

HIZLI TREN

Kaynaklar, söz konusu hattın yüksek hızlı tren standartlarında yapılmasının öngörülmediğini belirtti. Kaynaklar, “Bu hatta sefere konulacak tren saatte en fazla 200 kilometre hız yapabilecek. Diğer bir deyişle hızlı tren standardında olacak” dedi.