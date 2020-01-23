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Haberlerİş-Yaşamİşte üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul hızlı tren güzergahı

İşte üçüncü köprü, İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul hızlı tren güzergahı

HABERTÜRK, Gebze-Çayırova’dan başlayan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Kanal İstanbul’a uzanması öngörülen hızlı tren güzergahının ayrıntılarına ulaştı. Hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne inşa edilecek demiryolu üzerinden Garipçe-Uskumruköy güzergahını izleyecek. Kuzey Marmara Otoyolu’na paralel hattan İstanbul Havalimanı’na ulaşacak. Hacımaşlı, Küçükçekmece, Halkalı güzergahını takip edecek. Kanal İstanbul’da tren geçişi için bir köprü inşa edilecek. Demiryolu hattı, kanalın üstünden Trakya’ya doğru uzanacak. Bu hatta sefere konulacak tren saatte en fazla 200 kilometre hız yapabilecek. Olcay Aydilek'in haberi...

İşte o güzergah
HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda, Kanal İstanbul mesaisi devam ediyor. Bu konuda bir yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, diğer yandan da TCDD ve Altyapı Yatırımları genel müdürlükleri çalışma yapıyor. Kanal İstanbul’un, en önemli ayaklarından birini hızlı tren hattı oluşturacak.

Gebze’den (Çayırova),Kanal İstanbul’a uzanacak demiryolu hattı ve güzergahına ilişkin somut bazı çalışmalar ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE O GÜZERGAH

Hat, Gebze-Çayırova’dan başlıyor. Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy’ü izleyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ayrılan bölüme demiryolu inşa edilecek.

Garipçe-Uskumruköy güzergahını izleyecek. Kuzey Marmara Otoyolu’na paralel hattan İstanbul Havalimanı’na ulaşacak. Hacımaşlı, Küçükçekmece, Halkalı güzergahını takip edecek.

Kanal İstanbul’da, otomobillerin yanı sıra tren geçişi için bir köprü inşa edilecek. Demiryolu hattı, kanalın üstünden (Dursunköy-Çatalca) Trakya’ya doğru uzanacak.

HIZLI TREN

Kaynaklar, söz konusu hattın yüksek hızlı tren standartlarında yapılmasının öngörülmediğini belirtti. Kaynaklar, “Bu hatta sefere konulacak tren saatte en fazla 200 kilometre hız yapabilecek. Diğer bir deyişle hızlı tren standardında olacak” dedi.

 

 

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