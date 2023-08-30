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        İstiklâl Caddesi bayrak denizi

        İstiklâl Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla donatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 15:13 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:13
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        İstiklâl Caddesi bayrak denizi
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        Bugün, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 4 gün süren Büyük Taarruz'un ardından gelen Büyük Zafer'in yıl dönümü...

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Zafer için, "Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

        30 Ağustos Zafer Bayramı; ülkemizde, yurt dışı temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanıyor.

        Beyoğlu İstiklal Caddesi de Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatıldı. Bin 400 metre uzunluğunda olan caddeye çift taraflı olarak Türk bayrakları asıldı.

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        #İstiklal Caddesi
        #30 ağustos
        #30 Ağustos Zafer Bayramı
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