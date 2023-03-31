HABERTURK.COM

İstinye Park AVM de İstanbul’un popüler alışveriş ve yaşam merkezlerinden biridir. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunmakta olup, Pınar Mahallesi’nde yer alır. 2007 yılında hizmete açılmıştır. Restoran, kafe, giyim mağazaları, teknoloji mağazaları, kozmetik mağazaları, geniş bir alan sunan otopark hizmeti, sinema salonu ile her yaş grubuna hitap eder. Peki, İstinye Park AVM çalışma saatleri 2023 yılında değişti mi? İstinye Park AVM kaçta açılıyor? İstinye Park AVM kaçta kapanıyor? Hafta sonu çalışma saatleri değişiyor mu? İşte tüm cevaplar…

İstinye Park AVM Çalışma Saatleri 2023

Alışveriş merkezleri, hayatı kolaylaştıran hizmetleri ile ziyaretçilerine günün büyük bir bölümünde hizmet vermeye devam ediyor. İstinye Park AVM de bir yandan mağazalarda alışveriş imkânı sunan, diğer yandan bir şeyler atıştırmak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap veren alışveriş merkezlerinden biridir. Hafta içi çalışan kişilerin genellikle hafta sonu tatilinde gösterdiği ilgiden dolayı en kalabalık günlerini yine hafta sonu yaşamaktadır. Eğer “İstinye Park AVM kaça kadar açık?” diye merak ediyorsanız yapacağınız küçük bir araştırma ile AVM’nin açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İstinye Park AVM çalışma saatleri 2023 hakkındaki tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

İstinye Park AVM Kaçta Açılıyor?

Aynı gün içinde pek çok aktivitesi, çeşitli mağazaları ve yeme-içme mekanları ile yoğun ilgi gören İstinye Park AVM, haftanın tüm günü hizmet vermektedir. Sabah 10.00 itibarıyla kapılarını açan AVM’nin tüm imkanlarından gün içinde yararlanabilirsiniz.

İstinye Park AVM Kaçta Kapanıyor?

Günün büyük bir bölümünü İstinye Park AVM’de geçirmeyi planlayanların merak ettiği ilk konulardan biri, AVM’nin kaçta kapandığıdır. Her yaştan insanın istek ve ihtiyaçlarına cevap veren, beklentilerini karşılayan İstinye Park AVM, diğer AVM’ler ile benzer saatlerde kapanmaktadır. 22.00 itibarıyla kapanır.

İstinye Park AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

“İstinye Park AVM hafta sonu kaça kadar açık?” sorusu için araştırma yapıyorsanız İstinye Park, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Buna göre İstinye Park çalışma saatleri 2023, hem hafta içi hem de hafta sonu 10.00 / 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Milli ve dini bayramlar gibi özel günlerde AVM’nin çalışma saatleri değişebilir. Bu dönemlerde İstinye Park’ın web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden açılış ve kapanış saatleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.