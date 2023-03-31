İstinye Park AVM çalışma saatleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstinye Park AVM Çalışma Saatleri 2023: İstinye Park AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
ABONE OL

İstinye Park AVM çalışma saatleri

Alışveriş merkezleri, aynı anda pek çok hizmetten yararlanma fırsatı verdiği için günümüzde en çok tercih edilen alanlardır. Hem hafta içi hem de hafta sonu açık olmaları nedeniyle insanların keyifli saatler geçirmelerine, alışverişe çıkanların ise zamanı en iyi şekilde değerlendirmelerine zemin hazırlar. Bugün bulunan her AVM, gün boyunca yoğunluğunu korur.

İstinye Park AVM Çalışma Saatleri 2023: İstinye Park AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
HABERTURK.COM

İstinye Park AVM de İstanbul’un popüler alışveriş ve yaşam merkezlerinden biridir. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunmakta olup, Pınar Mahallesi’nde yer alır. 2007 yılında hizmete açılmıştır. Restoran, kafe, giyim mağazaları, teknoloji mağazaları, kozmetik mağazaları, geniş bir alan sunan otopark hizmeti, sinema salonu ile her yaş grubuna hitap eder. Peki, İstinye Park AVM çalışma saatleri 2023 yılında değişti mi? İstinye Park AVM kaçta açılıyor? İstinye Park AVM kaçta kapanıyor? Hafta sonu çalışma saatleri değişiyor mu? İşte tüm cevaplar…

İstinye Park AVM Çalışma Saatleri 2023

Alışveriş merkezleri, hayatı kolaylaştıran hizmetleri ile ziyaretçilerine günün büyük bir bölümünde hizmet vermeye devam ediyor. İstinye Park AVM de bir yandan mağazalarda alışveriş imkânı sunan, diğer yandan bir şeyler atıştırmak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap veren alışveriş merkezlerinden biridir. Hafta içi çalışan kişilerin genellikle hafta sonu tatilinde gösterdiği ilgiden dolayı en kalabalık günlerini yine hafta sonu yaşamaktadır. Eğer “İstinye Park AVM kaça kadar açık?” diye merak ediyorsanız yapacağınız küçük bir araştırma ile AVM’nin açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İstinye Park AVM çalışma saatleri 2023 hakkındaki tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

İstinye Park AVM Kaçta Açılıyor?

Aynı gün içinde pek çok aktivitesi, çeşitli mağazaları ve yeme-içme mekanları ile yoğun ilgi gören İstinye Park AVM, haftanın tüm günü hizmet vermektedir. Sabah 10.00 itibarıyla kapılarını açan AVM’nin tüm imkanlarından gün içinde yararlanabilirsiniz.

İstinye Park AVM Kaçta Kapanıyor?

Günün büyük bir bölümünü İstinye Park AVM’de geçirmeyi planlayanların merak ettiği ilk konulardan biri, AVM’nin kaçta kapandığıdır. Her yaştan insanın istek ve ihtiyaçlarına cevap veren, beklentilerini karşılayan İstinye Park AVM, diğer AVM’ler ile benzer saatlerde kapanmaktadır. 22.00 itibarıyla kapanır.

İstinye Park AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

İstinye Park AVM hafta sonu kaça kadar açık?” sorusu için araştırma yapıyorsanız İstinye Park, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Buna göre İstinye Park çalışma saatleri 2023, hem hafta içi hem de hafta sonu 10.00 / 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Milli ve dini bayramlar gibi özel günlerde AVM’nin çalışma saatleri değişebilir. Bu dönemlerde İstinye Park’ın web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden açılış ve kapanış saatleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı
GÜNDEM Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 ...
Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet!
Mall of İstanbul Çalışma Saatleri 2023: Mall of İstanbul AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık? htka
GÜNDEM Mall of İstanbul AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Son dakika haberi: Palu ailesi davasında 3 tahliye! Tek tutuklu kaldı
GÜNDEM Palu ailesi davasında 3 tahliye! Tek tutuklu kaldı
ysk takvimine göre iki kritik tarih, hangi partiyi kaç kişi başvurdu, aday adaylığında 2018-2023 kıyaslaması
GÜNDEM Milletvekili adayları için geri sayım
1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, unutulmaz, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları
GÜNDEM En komik ve eğlenceli 1 Nisan şakaları
Son dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
GÜNDEM İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!
GÜNDEM Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler
Dr. İbrahim Arıcı'nın kaybına yol açan acı ayrıntı
GÜNDEM Aslında o gün o binada olmayacaktı
MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM MSÜ sınavı için gerekli belgeler listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.