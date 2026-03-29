        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "İştirak ve girişimlerimiz ise Migros'a duyulan güvenden aldıkları güçle büyüyor"

        "İştirak ve girişimlerimiz ise Migros'a duyulan güvenden aldıkları güçle büyüyor"

        Capital Markets Day (CMD'26) etkinliğinde konuşan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort "Perakendeye yön veren iştirak ve girişimlerimiz ise Migros'a duyulan güvenden aldıkları güçle büyüyor. Omnichannel stratejimiz doğrultusunda güçlü büyümemizi 2026 yılında da sürdürerek müşterilerimiz ve paydaşlarımız için fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi

        Giriş: 29.03.2026 - 11:57
        Migros, Capital Markets Day (CMD’26) etkinliğini İstanbul’da gerçekleştirdi. Çok sayıda kurumsal yatırımcının katıldığı toplantıda Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın ve Migros Grubu CFO’su Cem Doğan ile Migros iştiraklerinden Migros One Genel Müdürü Orçun Onat, MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik ve Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel birer sunum gerçekleştirdi.

        Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort yaptığı açılış konuşmasında; şirketin vizyonunu, büyüme stratejisini ve dijital dönüşümü önceliklendiren iş modelini aktararak, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Tort, “Dünyada perakende bir dönüşüm içerisinde ve Türkiye’de de bu dönüşüme Migros öncülük ediyor. Bugün tüketiciler için artık hız ve kolaylık vazgeçilmez bir yer tutuyor. Müşteri tek bir noktadan tüm işlemlerini yönetebilmek istiyor. Biz de bu doğrultuda ana iş modelimiz omnichannel ile onların ihtiyaç duydukları her alanda birbirini besleyen hizmetler sunuyoruz. Bunun gerektirdiği güçlü dijital alt yapı ise Migros’un ayrıştığı nokta. Bu da yeni iştirak ve girişimlerimizin oluşmasına, birlikte dinamik bir ekosistem yaratmamıza imkân sağlıyor” dedi.

        “MÜŞTERİLERİMİZ VE PAYDAŞLARIMIZ İÇİN FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

        Tort, “Omnichannel modelin en güçlü yönü yarattığı müşteri trafiği. Bu dinamikle Migros, aynı mağazalarda üç sene üst üste pozitif trafik büyümesi elde eden ülkemizdeki halka açık tek gıda perakendecisi. Büyümeyi sürdürmek için hem fiziki mağazalarımızın sayısını hem de online’a hizmet veren mağaza sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Son 3 yılda Türkiye’de toplam FMCG pazarında pazar payımız %8,5’tan %10’un üzerine yükseldi. 2025 yıl sonu itibarıyla e-ticaret FMCG pazar payımız %21,6. Online satışların tütün ve alkollü içecekler hariç tutulduğunda Migros’un toplam satışları içerisindeki payı ise son 6 senede 6 katı büyüyerek %21’e yükseldi. Perakendeye yön veren iştirak ve girişimlerimiz ise Migros'a duyulan güvenden aldıkları güçle büyüyor. Omnichannel stratejimiz doğrultusunda güçlü büyümemizi 2026 yılında da sürdürerek müşterilerimiz ve paydaşlarımız için fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

        Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın konuşmasında; Migros’un yapay zekâ destekli operasyon ve stok yönetimi ile mağaza içi dijitalleşmenin serbest nakit akışına etkisini vurguladı. Elektronik raf etiketi ve Jet Kasa gibi teknoloji yatırımlarının operasyonlara sağladığı somut sonuçları paylaştı. Migros’un güçlü büyüme stratejisinin arkasındaki adımları aktaran Bartın, “Ürün ve hizmetlerimize erişim ve kişiselleştirmeyi önceliklendirerek kesintisiz hizmet akışı sağlıyoruz. Fiziki mağaza ve online operasyonlarımızın coğrafi yayılımıyla sipariş karşılama oranımızı daha da yükseltiyoruz” dedi.

        Taze gıda, et, bakliyat, balık gibi farklı kategorilerde yatırımlarının devam ettiğini belirten Bartın, “Raflarımızda 20 bin çeşitten fazla ürüne yer veriyoruz. 5 marka altında 600’ü aşkın çeşit özgün markalı ürünümüzle müşterilerimizin gözünde güven, değer ve uygun fiyat olmak üzere 3 ana noktada fark yaratıyoruz” dedi.

        “2026'DA YÜZDE 5-7 SATIŞ BÜYÜMESİ ÖNGÖRÜYORUZ"

        Migros’un finansal performansı hakkında bilgi veren Migros Grubu CFO’su Cem Doğan, “Migros güçlü bir net nakit pozisyonuna sahip. Lojistik altyapımız ve operasyonel giderlerdeki verimliliğe odaklanarak yatırımlarımızı güçlendirdiğimiz bir dönemdeyiz. 2026 yılında 180-200 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Aynı dönemde %5-7 konsolide satış büyümesi öngörüyoruz. 2027-2030 yıllarına ilişkin olarak her yıl için konsolide satış büyümesinde yüksek tek haneli reel büyüme ve %2,5 – %3,5 satış alanı büyümesi hedefliyoruz” dedi.

        Migros’un yenilenebilir enerji yatırımları hakkında da bilgi veren Doğan, “Sürdürülebilirlik odaklı girişimlerimizi yalnızca taahhüt gerçekleştirme amaçlı değil, gerçek anlamda iş yapışımızın temelini oluşturduğu için gerçekleştiriyoruz. GES yatırımlarımız kârlılık ve verimlilik sağlayan bir noktada. 2025 yıl sonu itibarıyla bu santraller, Migros’un yıllık elektrik tüketiminin %24’ünü karşılıyor” dedi.

        Etkinlikte, Migros’un iştiraklerinden Migros One, MoneyPay ve Mimeda şirketlerinin büyüme performansı ve hedefleri hakkında da yatırımcılara detaylı bilgiler verildi.

        FITCH KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

        Bununla birlikte Migros, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in şirketin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirerek 'AA+(tur)'a yükselttiğini geçtiğimiz günlerde yaptığı KAP açıklamasında duyurdu.

