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Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için güvence sağlıyor. Faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleriyle ihtiyacı maksimum derecede karşılayacak Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü KOBİ’ler için yeni klozlarla zenginleştirilmiş paket bir ürün. Ürün ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “İşletmeler sigorta ile öncelikli olarak maddi varlıklarını sigortalanabilir risklerle karşı korumaktadır. Risklerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelen zararın şiddetine bağlı olarak işletmelerin eski durumuna geleceği süreçte günümüz ekonomik koşulları da göz önüne alındığında hem maddi olarak hem de müşteri ile sürdürülebilir ilişkilerinin zarar görmemesi için yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli hale gelmiştir. Türk Nippon Sigorta olarak önceliğimiz müşteri ihtiyaçlarına odaklaşmış ürünler sunarak, geniş ve kapsamlı ürünlerimiz ile işletmeleri yangın, deprem, hırsızlık, yer kayması, sel ve su baskını, grev, terör, fırtına, kar kaybı gibi teminatların yanında 3.şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihaz, gibi birçok riske karşı koruma sağlayarak müşterilerimize iş yerinde güven ve huzurla çalışmalarına olanak sağlamaya çalışmaktayız. Bunun yanında İş yeri Sigortası ürünümüz ile sunduğumuz Türk Nippon asistans hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için sıkıntı olabilecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

KOBİ paket ürününde yapılması planlanan değişikliklerden de bahseden Pamukçu, KOBİ Paket ürünümüzün yapısı ile alakalı bazı değişiklikler yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü daha anlaşılabilir, yalın ve kapsamlı olmasını hedefleyerek acentelerimizin ürün yetki girişlerini ve faaliyet konularını artırarak, otorizasyon adetlerini azaltacak aksiyonlar almayı planlıyoruz. Müşteri tarafında ise ürün paketi teminat limiti ve ek teminat limitlerinin artırarak müşterilerimize maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

SASDER KONGRESİ'NE KATILDI

Diğer yandan Sağlık ve sigorta sektörünü buluşturan Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği’nin organize ettiği SASDER Ulusal Kongresi 3-6 Kasım tarihleri arasında Gloria Verde Resort Otel Antalya’da gerçekleşti.

Türk Nippon Sigorta Satış ve Pazarlama Direktörü Yasemin Özel ve Türk Nippon Sigorta sağlık birimi yöneticilerinin de katıldığı “Geleceğe Liderlik Etmek” sloganı ile yapılan kongre bu yıl 9.kez düzenlendi.

Kongrenin birinci gününde” Değer temeli sağlık” üzerine konuşmalar yapılırken, ikinci gününde ise “kamu tarafında ve özel sektörde yatırımları neler etkiliyor”, “obezite ve obezitenin ülkemiz üzerindeki finansal yükü”, “hastanecilikte şu anda yapılanlar ve gelecekte yapılması gerekenler” ve “ilaç endüstrisindeki gelişmeler” ele alındı.

Kongrenin üçüncü ve son gününde ise geleceğin sağlığı, sağlığın geleceği panelinde Sağlık hizmeti sunumunda gelecekte teknolojinin ve dijitalleşmenin önemi konusu konuşulurken bir diğer oturumda ise Yaşlanan nüfus ve artan sağlık harcamaları hem yurt içi hem de yurt dışında örneklerle ele alındı.

ÇALIŞANLARI HAYATINA HAREKET KATIYOR

Şirket ayrıca gerçekleştirdiği çalışan aktiviteleri ile personel memnuniyetini en üst planda tutmayı hedefliyor. Ekim ayı itibari ile çalışanların daha aktif spor yapabilmelerini destekleme amacıyla Benefits Systems ile ortak bir çalışma yapan Türk Nippon Sigorta İstanbul genelindeki tüm çalışanları için Benefits Systems’in anlaşmalı olduğu spor salonlarını ücretsiz olarak kullanma imkânı sağlıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Müdür Pamukçu, “Çalışanlarımız için aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yoğun çalışma temposunun getirdiği stresi bir nebze azaltmak ve Şirket dışında da çalışanlarımızın hayatına renk katmak amacı ile hayata geçirdiğimiz projemiz tüm çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. “Hayatına hareket kat” olarak mottosunu belirlediğimiz projemizde çalışanlarımıza İstanbul genelinde anlaşmalı spor salonlarına ücretsiz giriş imkânı sağladık. Şirketimizin hedeflerine ulaşmasında en önemli unsurlardan biri olan çalışanlarımıza yeni etkinlikler yapmaya 2023 yılında da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.