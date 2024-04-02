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        Haberler Ekonomi Girişimcilik IT bölümünü Dijitalpark Teknokent Ataşehir'e taşıdı - Girişimcilik Haberleri

        IT bölümünü Dijitalpark Teknokent Ataşehir'e taşıdı

        Global para transferi ve ödeme platformu UPT, teknolojik altyapısını güçlendirmek için IT çalışmalarına Dijitalpark Teknokent Ataşehir yerleşkesinde devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:16
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        IT bölümünü Dijitalpark Teknokent Ataşehir'e taşıdı
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        Dünya genelinde 176 ülkede hizmet veren para transfer şirketi UPT, IT departmanını Dijitalpark Teknokent Ataşehir yerleşkesine taşıdığını duyurdu.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre kendi geliştirdiği UPTION Avrupa ve UPTION Global gibi uluslararası projelerde maliyet avantajı yakalamak, Ar-Ge nitelikli projelerine fonlama ve üniversite desteği sağlamak amacıyla atılan bu adım çerçevesinde UPT’nin performans geliştirmeleri ve teknolojik alt yapı iyileştirmelerinin hızlandırılması planlanıyor.

        UPT CTO’su Tolga Kilimci, konuyla ilgili şunları söyledi: “UPT olarak teknolojik geliştirmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Burada temel motivasyonumuz teknolojide takipçi değil, öncü konumda olmak. Bu anlamda Teknokent’e geçişimizle birlikte ekibin yetkinliğinin ve kalitesinin artırılması, sistem sürekliliğinin yüzde 100’e yaklaştırılması, proje üretim verimliliği ve çıktı kapasitemizi arttırmak gibi temel hedeflerimiz var. Ayrıca sistem performans iyileştirmeleri, Veri Ambarı ve İş Zekası ekibimizi büyütmek gibi planlarımız da var. Böylece ürettiğimiz verinin görselleştirilmesi ve makine öğrenmesi alanlarına daha fazla yatırım yaparak mevcut iş zekamızı daha ileriye taşıyacağız.”

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        Özellikle mobil uygulama UPTION özelinde yeni geliştirmeler ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirten Kilimci, “Şu anda mevcut uygulamalarımızı modüler “microservice” mimariler ile modernize ediyor, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Böylece hem güncel teknoloji üzerindeki tecrübemizi artırıyor hem de global projelerimiz için hazırlık yapıyoruz. Ayrıca UPTION tarafında Türkiye’de ürün gamımızı genişletecek projelerimize devam ederken, UPTION’ı tüm dünyaya duyurmak için globale odaklanıyoruz” dedi.

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