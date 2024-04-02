IT bölümünü Dijitalpark Teknokent Ataşehir'e taşıdı

Dünya genelinde 176 ülkede hizmet veren para transfer şirketi UPT, IT departmanını Dijitalpark Teknokent Ataşehir yerleşkesine taşıdığını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre kendi geliştirdiği UPTION Avrupa ve UPTION Global gibi uluslararası projelerde maliyet avantajı yakalamak, Ar-Ge nitelikli projelerine fonlama ve üniversite desteği sağlamak amacıyla atılan bu adım çerçevesinde UPT’nin performans geliştirmeleri ve teknolojik alt yapı iyileştirmelerinin hızlandırılması planlanıyor.

UPT CTO’su Tolga Kilimci, konuyla ilgili şunları söyledi: “UPT olarak teknolojik geliştirmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Burada temel motivasyonumuz teknolojide takipçi değil, öncü konumda olmak. Bu anlamda Teknokent’e geçişimizle birlikte ekibin yetkinliğinin ve kalitesinin artırılması, sistem sürekliliğinin yüzde 100’e yaklaştırılması, proje üretim verimliliği ve çıktı kapasitemizi arttırmak gibi temel hedeflerimiz var. Ayrıca sistem performans iyileştirmeleri, Veri Ambarı ve İş Zekası ekibimizi büyütmek gibi planlarımız da var. Böylece ürettiğimiz verinin görselleştirilmesi ve makine öğrenmesi alanlarına daha fazla yatırım yaparak mevcut iş zekamızı daha ileriye taşıyacağız.”