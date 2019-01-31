Son dönemlerde İtalya futbolunda yaşanan ırkçılık olaylarından dolayı yeni tedbirler alındı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), stadyumlarda artan ırkçı tezahüratlara karşı kural değişikliğine gitti.

Buna göre maçlarda tribünlerden koro halinde ırkçı tezahürat olması halinde takımlar ilk anonsta orta sahada toplanacak, ikinci anonsta ise soyunma odasına gidecek.

İtalya'da son olarak Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'e İnter maçında ırkçı saldırılar olmuş ve bu olay dünya çapında büyük tepki çekmişti.