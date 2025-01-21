İtalya'da özerklik yasasının referanduma götürülmesi talebine ret

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının öne çıkan seçim vaatlerinden olup bölgelere daha fazla otonomi kazandırmayı hedefleyen "özerklik yasası", AYM’nin dün aldığı kararla ülkede yeniden gündem oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, AYM dün akşam saatlerinde aldığı bir kararla ülkede "farklılaştırılmış özerklik yasası" olarak da bilinen bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik veren yasanın, yürürlükten kaldırılması için muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından gelen referandum talebini reddetti.

Yüksek mahkemenin, söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılmasına yönelik referandumda sorulması önerilen metnin net olmaması ve seçmenin bilinçli tercih yapma imkanını engellediği gerekçesiyle bu talebi kabul etmediği, ayrıca bu konunun referandum konusu değil, anayasa revizyonuyla ele alınabilecek bir husus olduğunu belirttiği ifade edildi.

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AYM, Kasım 2024’te söz konusu yasanın vergi gibi alanlarını ilgilendiren bazı noktalarında düzeltmeler yapılması görüşü belirtmişti.

Özerklik yasasını savunanların başında gelen isimlerden Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, AYM'nin referanduma gidilmesi talebini reddetmesini memnuniyetle karşıladı. Zaia, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi, farklılaştırılmış özerklik yasasının yürürlükten kaldırılmasına yönelik referandum talebini kabul etmedi. Şimdi her şey devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İktidarın küçük ortağı Forza Italia (FI) Partisi Senatörü Maurizio Gasparri, AYM'nin ret kararını mantıklı bulduğunu söyledi.

Bölgesel yönetimlere özerklik sağlayan yasaya, başından bu yana ülkede bölgeler arasında eşitsizliklere sebep olacağı gerekçesiyle şiddetle karşı çıkan ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Senatörü Alessandro Alfieri, sağ iktidarın zorlamalarına karşın mücadelelerini parlamentoda sürdüreceklerini kaydetti.

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Bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nden (M5S) Sicilya Bölge Koordinatörü Nuccio Di Paola, "AYM'nin farklılaştırılmış özerklik referandumuna hayır demesi bizi endişelendirmiyor. Yasa, (2024) kasım ayında AYM tarafından zaten parçalara ayrılmıştı. Şu anda olduğu gibi uygulanamaz durumda. Roma'nın tekrar el atması gerekecek ancak bunu, Yüksek Mahkemenin koyduğu çok dar sınırlar içinde yapması gerekecek ki bu da çok şeyi değiştiriyor." değerlendirmesini yaptı.