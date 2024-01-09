İtalya'dan Çağlar Söyüncü iddiası! 20 milyon euro...

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Roma'nın, başarılı stoper için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı ifade edildi.

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PREMIER LİG'DEN 20 MİLYON EURO

Haberde ayrıca, Atletico Madrid'in milli oyuncu için başta Fulham olmak üzere birçok Premier Lig kulübünden yaklaşık 20 milyon euroluk teklifler aldığı belirtildi.