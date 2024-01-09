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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İtalya'dan Çağlar Söyüncü iddiası! 20 milyon euro... - Fenerbahçe Haberleri

        İtalya'dan Çağlar Söyüncü iddiası! 20 milyon euro...

        İsmi Fenerbahçe ile de anılan Çağlar Söyüncü, Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi. Atletico Madrid'de forma giyen milli stopere sarı-lacivertlilerin dışında İngiliz ve İtalyan kulüpleri de talip olurken, 20 milyon euroluk tekliflerin masada olduğu kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:06
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        Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, Avrupa'da transferin gözdesi oldu.

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        A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer almak için daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek isteyen milli stopere İtalyan ve İngiliz kulüpleri talip oldu.

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        ROMA KİRALIK İSTİYOR

        İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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        Jose Mourinho'nun çalıştırdığı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Roma'nın, başarılı stoper için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı ifade edildi.

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        PREMIER LİG'DEN 20 MİLYON EURO

        Haberde ayrıca, Atletico Madrid'in milli oyuncu için başta Fulham olmak üzere birçok Premier Lig kulübünden yaklaşık 20 milyon euroluk teklifler aldığı belirtildi.

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        ŞANSSIZLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

        Atletico Madrid adına ilk 11'de çıktığı Athletic Bilbao maçında penaltıya sebep olan 27 yaşındaki oyuncu, son Sevilla karşılaşmasında ise oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart görmüştü.

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        BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

        Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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