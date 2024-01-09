İtalya'dan Çağlar Söyüncü iddiası! 20 milyon euro...
İsmi Fenerbahçe ile de anılan Çağlar Söyüncü, Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi. Atletico Madrid'de forma giyen milli stopere sarı-lacivertlilerin dışında İngiliz ve İtalyan kulüpleri de talip olurken, 20 milyon euroluk tekliflerin masada olduğu kaydedildi.
Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, Avrupa'da transferin gözdesi oldu.
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer almak için daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek isteyen milli stopere İtalyan ve İngiliz kulüpleri talip oldu.
ROMA KİRALIK İSTİYOR
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Roma'nın, başarılı stoper için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı ifade edildi.
PREMIER LİG'DEN 20 MİLYON EURO
Haberde ayrıca, Atletico Madrid'in milli oyuncu için başta Fulham olmak üzere birçok Premier Lig kulübünden yaklaşık 20 milyon euroluk teklifler aldığı belirtildi.
ŞANSSIZLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI
Atletico Madrid adına ilk 11'de çıktığı Athletic Bilbao maçında penaltıya sebep olan 27 yaşındaki oyuncu, son Sevilla karşılaşmasında ise oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart görmüştü.