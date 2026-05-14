        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Kupası şampiyonu Inter

        İtalya Kupası şampiyonu Inter

        İtalya Kupası finalinde Lazio'yu 2-0'lık skorla mağlup eden Inter, organizasyonda 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Inter'e zaferi getiren golleri 14'te Marcus Thuram ve 35. dakikada Lautaro Martinez attı. Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede süre alamadı.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 00:05 Güncelleme:
        İtalya Kupası şampiyonu Inter!

        İtalya Kupası finalinde Lazio ile Inter kozlarını paylaştı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Inter, kupanın sahibi oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 14'te Marcus Thuram ve 35. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

        Mücadelede süre alamayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Inter'in Serie A'da ve İtalya Kupası'nda ipi göğüslemesiyle beraber sezonu çifte kupayla kapattı.

        Inter, kulüp tarihinde 10. kez İtalya Kupası'nı kazandı.

