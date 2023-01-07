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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalyan devi Mertens'in peşinde!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens'e İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

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  • İtalyan devi Mertens'in peşinde!

    Galatasaray sezon başında Napoli'den ayrılan yıldız oyuncu Dries Mertens'i 1+1 yıllığına renklerine bağladı. 
  • İtalyan devi Mertens'in peşinde!

    Başarılı oyuncu sarı-kırmızılı takımla bütünleşirken, taraftarın da sevgilisi haline geldi. 
  • İtalyan devi Mertens'in peşinde!

    İtalyan basınında yer alan habere göre, sezon sonunda Dzeko ile yollarını ayırmayı hazırlanan Inter'in Galatasaraylı Mertens'i bedelsiz olarak renklerine bağlayabileceğini iddia ediliyor.
  • İtalyan devi Mertens'in peşinde!

    Haberde ayrıca Inter'in Mertens'le beraber Atalantalı Luis Muriel'le de ilgilendiği belirtildi.
  • İtalyan devi Mertens'in peşinde!

    Galatasaray ise Belçikalı yıldızı Mertens'in performansından memnun ve bırakmak istemiyor. 
  • İtalyan devi Mertens'in peşinde!

    Mertens bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 16 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı. 
  • İtalyan devi Mertens'in peşinde!

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