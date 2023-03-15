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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

İtalyan spor basını, Inter'de top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Porto maçındaki performansını övdü

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  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen İtalyan takımı Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınından da övgü aldı.

        
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    "Devler Ligi"nin son 16 turunda, Inter'in ilk maçta 1-0 yendiği Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmesi ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınında da yankı yarattı.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    UEFA'nın müsabaka sonunda "maçın en iyi oyuncusu" ödülüne layık gördüğü Çalhanoğlu'nun performansı Corriere dello Sport gazetesinden de en yüksek notu aldı.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    Gazete, Çalhanoğlu'na 7,5 puan vererek Inter takımında en iyi oynayan oyuncu olarak belirledi.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    Gazetedeki değerlendirmede, Çalhanoğlu'nun saha içinde tekniğiyle bir referans noktası olduğunu ve takımı iyi idare ettiği yer aldı.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    Çalhanoğlu'nun maç içinde savunmada kapatılması ya da çoğalmak gereken yerde bittiğini, Inter'in topu kaptığında ise takımı hızlıca atağa kaldırmasıyla dikkati çektiği belirtildi.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    La Gazzetta dello Sport ise maçta yaptığı kritik kurtarışlar sebebiyle Inter kalecisi Onana'ya 8 ile en yüksek puanı verirken, maçın iyileri arasında gösterdiği Çalhanoğlu'na 6,5 puanı layık gördü.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    Gazete, milli futbolcunun takımı savunmadayken basit bir görev icra etmediğini, sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu ve oyunu dikey olarak hızlı şekilde başlatma kapasitesini ortaya koyduğunu yazdı.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    TFF'DEN TEBRİK GELDİ

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu performansından dolayı tebrik etti.

     
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    Geçen günlerde İtalya basınına röportaj veren Hakan, Inter'deki saha içi rolüne dair soruyu yanıtlamış ve şunu söylemişti:

    "Bu sezon en iyi Çalhanoğlu’nu mu izledikleri" sorusu yöneltilen milli oyuncu, "Evet, şüphesiz. Her açıdan kendimi geliştirdim. Saha dışında dahi daha olgun bir insanım. Bu benim zihinsel olarak da en iyi sezonum çünkü ben bu rolü oynuyorum. Kendimi yerimde hissediyorum"

     
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    Milli futbolcu, Inter ile sözleşme yenilemesiyle ilgili olarak ise "Inter’in benimle sözleşme yenilemek istemesi nedeniyle gururluyum ve benim isteğim de burada kalmak. Ama ben sonrasında da bile futbolun içinde olarak Milano’da kalmak istiyorum. Belki, şehirde eksik olan bir yüzde 100 bir Türk restoranı açarım." diye konuşmuştu.
  • İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

    Öte yandan, La Gazzetta dello Sport’ta çıkan bir başka haberde de mavi-siyahlı kulübün milli oyuncu Çalhanoğlu’nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatulabileceği belirtilmişti. 

     

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