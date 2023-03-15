Milli futbolcu, Inter ile sözleşme yenilemesiyle ilgili olarak ise "Inter’in benimle sözleşme yenilemek istemesi nedeniyle gururluyum ve benim isteğim de burada kalmak. Ama ben sonrasında da bile futbolun içinde olarak Milano’da kalmak istiyorum. Belki, şehirde eksik olan bir yüzde 100 bir Türk restoranı açarım." diye konuşmuştu.