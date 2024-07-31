İtalyanlar duyurdu: Jens Cajuste, Galatasaray için kararını verdi
Napoli'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Cajuste'nin transfer döneminde ayrılması bekleniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Cajuste, Galatasaray'a gitmek istemiyor ve Premier Lig'den gelen teklifleri değerlendiriyor
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den ayrılması beklenen Jens Cajuste, transfer için kararını verdi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer döneminde Napoli'den ayrılması bekleniyor.
Haberde, Cajuste için Galatasaray seçeneği de gündeme gelirken, İsveçli futbolcunun sarı kırmızılı takıma gelmek istemediği ve Premier Lig'den bazı teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
Cajuste, Napoli'de çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.