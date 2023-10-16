IV. Mehmed Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: IV. Mehmed Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

IV. Mehmed Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: IV. Mehmed Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

IV. Mehmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları Osmanlı Devleti'nin on dokuzuncu padişahı olan IV. Mehmed, babası I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine henüz 6 yaşındayken tahta geçmiş ve Osmanlı tarihinin en genç padişahı olarak tarihteki yerini almıştır. 1648 ile 1687 yılları arasında 19 sene süren IV. Mehmed döneminde, Viyana'nın ikinci kez kuşatılması, Osmanlılar ile Kutsal İttifak arasında süren savaşlar olmak üzere birçok gelişme yaşanıştır. İlk yılları oldukça sancılı geçen bir IV. Mehmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? IV. Mehmed dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Bir dönemi görevde olan sadrazamların ismiyle anılan ve Köprülüler Devri olarak bilinen IV. Mehmed dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

IV. Mehmed Dönemi Genel Özellikleri

1648 yılında babası I. İbrahim’in tahttan indirilmesi üzerine tahta geçen IV. Mehmed döneminin ilk yılları, padişahın yaşından ötürü babaannesi Kösem Sultan ve annesi Turhan Sultan’ın etkisi altında geçmiştir. 1656 yılına kadar süren bu devirin ardından gelen dönem ise tarihi kaynaklarda Köprülüler Devri olarak isimlendirilir.

1656 yılında Köprülü Mehmed Paşa Osmanlı Devleti sadrazamı olmasıyla başlayan bu dönem 1683 yılına kadar devam etmiş ve bu süre içinde Mehmed Paşa’nın dışında, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi isimleri sadrazamlık görevinde bulunmuşlardır.

REKLAM

IV. Mehmed döneminde Avusturya ile Vasvar Antlaşması imzalanmış, Lehistan üzerine sefere çıkılmış ve bu savaş neticesinde ise Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında Bucaç Antlaşması imzalanmıştır.

Hiç şüphesiz ki IV. Mehmed döneminin en önemli olayı ise II. Viyana Kuşatması’dır. 1683’te başlayan ve 2 ay süre bu kuşatmanın başarısız olması ise 1683-1699 Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları’nın ortaya çıkmasına neden olmuş ve kuşatmada yaşanan başarısızlık sebebiyle IV. Mehmed, 1687 yılında tahttan inmek zorunda kalmıştır.

IV. Mehmed Dönemi Önemli Olayları

1648 ile 1687 yılları arasında yaşanan IV. Mehmed dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şunlardır.

6 yaşında tahta geçmek durumunda kalan IV. Mehmed’in saltanatının ilk 8 yılı Kösem Sultan ve Turhan Sultan etkisi altında geçmiştir.

Uyvar Kalesi fethedilmiştir.

1656 yılında başlayıp 1687 yılına kadar süren Köprülüler Devri’nde Avusturya ile Vasvar, Lehistan ile de Bucaş Antlaşması imzalanmıştır.

1675 yılında İngiltere ile imzalanan ticaret antlaşmasıyla, İngiltere’ye tanınan imtiyazlar yeniden tanımlanmıştır.

REKLAM

1683 yılında II. Viyana kuşatması gerçekleşmiş ancak başarılı olunamamıştır. Kuşatmanın başarısız olmasının ardından ise Avrupa devletleri birleşerek Osmanlı Devleti üzerine harekete geçmişler ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları başlamıştır.

Viyana kuşatmasındaki başarısızlık sebebiyle IV. Mehmed 1687 yılında tahttan feragat etmek zorunda kalmıştır.

IV. Mehmed Dönemi Savaşları

1672 – 1676 Osmanlı Lehistan Seferi

Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan savaş neticesinde Lehistan barış istemiş ve iki devlet arasında önce 1672’de Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. Ancak antlaşmanın ardından Lehler anlaşma şartlarını bozarak Osmanlılara saldırmışlar fakat tekrar mağlup olarak 1676 yılında İzvança Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmışlardır.

1683 – 1699 Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları

Viyana Kuşatmasının başarısız olmasıyla bir grup Avrupa devleti Kutsal İttifak adı ile birleşmiş ve Osmanlılara karşı saldırıya geçmişlerdir. Hem Viyana kuşatmasının başarısız olması hem de 1687 yılında Osmanlı kuvvetlerinin Kutsal İttifak karşısında ağır bir mağlubiyet alması üzerine IV. Mehmed aynı yıl tahttan çekilmek zorunda kalmıştır. Bu savaş ise 1699 yılına kadar devam etmiş ve sonunda Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

REKLAM

IV. Mehmed Dönemi Yenilikleri

Yeni Camii ve Külliyesi bu dönemde tamamlanmıştır.

Anadolu ve Rumeli Hisarı restore edilmiştir.

Mısır Çarşısı inşa edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO