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Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

2016 yılında Braga ile Fenerbahçe arasındaki maçı yöneten ve kararlarıyla tartışma konusu olan Hırvat hakem Ivan Bebek düdüğünü astı. Bebek, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda ise Fenerbahçe hakkında itirafta bulundu

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  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

    Fenerbahçe'nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla uzun süre hafızalarda kalan Hırvat hakem Ivan Bebek emekliye ayrıldı.
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

    46 yaşındaki Ivan Bebek'in yaş haddinden emekliye ayrıldığı ve gelecek sezondan itibaren ülkesinde VAR Hakemi olarak görev alacağı belirtildi.
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

    Hırvatistan basınından Index'e röportaj veren Ivan Bebek, 2016'daki Fenerbahçe - Braga eşleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

    ''FENERBAHÇE - BRAGA MAÇINI SİLMEK İSTERDİM''

    Ivan Bebek, "Eğer imkanın olsaydı, kariyerinden en çok hangi maçı silmeyi isterdin?" sorusuna "Braga-Fenerbahçe maçı" yanıtını verdi.
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

    ''KARİYERİMDE LEKE''

    2016'daki maç hakkında konuşan Ivan Bebek, "O maç kariyerimde büyük bir leke bıraktı. Keşke o zamanlar VAR olsaydı. Bugün birileri VAR'ın duyguları öldürdüğünü, VAR ile futbolun eskisi gibi olmadığını söylediğinde hemen o maçı hatırlıyorum ve kariyerimin daha sonra nasıl bir yön alacağını merak ediyorum. VAR beni çağıracak, ben de ne olduğuna bakacak ve kararı değiştirecektim." ifadelerini kullandı.
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

    ÜLKESİNDE DE SALDIRIYA UĞRADI

    2019 yılında FIFA kokartlı hakem Ivan Bebek, ülkesinde saldırıya uğradı.
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

    Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde taraftarların hedefi olmuştu.
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
  • Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

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