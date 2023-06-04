''KARİYERİMDE LEKE''

2016'daki maç hakkında konuşan Ivan Bebek, "O maç kariyerimde büyük bir leke bıraktı. Keşke o zamanlar VAR olsaydı. Bugün birileri VAR'ın duyguları öldürdüğünü, VAR ile futbolun eskisi gibi olmadığını söylediğinde hemen o maçı hatırlıyorum ve kariyerimin daha sonra nasıl bir yön alacağını merak ediyorum. VAR beni çağıracak, ben de ne olduğuna bakacak ve kararı değiştirecektim." ifadelerini kullandı.