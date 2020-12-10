Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan yeni dizi İyi Aile Babası, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. İyi Aile Babası nerede çekiliyor?

Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali, evli ve üç çocuklu bir aile babasıdır. Mehmet Ali mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda Onunla evlenmeyi başarmıştır.

İYİ AİLE BABASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sit com türündeki İyi Aile Babası dizisinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılıyor.