İyi Aile Babası nerede çekiliyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

İyi Aile Babası nerede çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Yıldız oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken İyi Aile Babası dizisi araştırılıyor. İyi Aile Babası nerede çekiliyor?

İyi Aile Babası nerede çekiliyor?

Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan yeni dizi İyi Aile Babası, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. İyi Aile Babası nerede çekiliyor?

Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali, evli ve üç çocuklu bir aile babasıdır. Mehmet Ali mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda Onunla evlenmeyi başarmıştır.

İYİ AİLE BABASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sit com türündeki İyi Aile Babası dizisinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İyi Aile Babası oyuncuları kim? İyi Aile Babası konusu ne?
TELEVİZYONİyi Aile Babası oyuncuları kim?
Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?
TELEVİZYONSol Yanım nerede, hangi semtte çekiliyor?
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova konak ve çiftlik nerede?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?
Sol Yanım oyuncuları kimdir? Sol Yanım konusu ne? İşte Sol Yanım oyuncu kadrosu...
TELEVİZYONSol yanım oyuncuları kim?
Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? İşte Bahar Candan'ın son hali...
TELEVİZYONBahar Candan kimdir?
Sihirli Annem oyuncuları kimler? Exxen Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONSihirli Annem oyuncuları kimler?
Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Kadro şekilleniyor! Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONSurvivor 2021 yarışmacıları kimler?
TV Yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 10 Aralık 2020
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONSefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Doya Doya Moda 10 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu ne?
TELEVİZYONDoya Doya Moda 10 Aralık Perşembe günü birincisi kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X