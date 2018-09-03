İzmir Alsancak Limanı'na yeni nesil gemilerin yanaşması ve limanın kapasitesinin artırılması için yürütülen proje kapsamında yaklaşım kanalının 150 metreden 250 metreye, derinliğin ise 11 metreden 14 metreye çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TCDD İzmir Limanı İşletme Müdürü İsmet Canbaz, uzun süredir gündemde olan liman tarama projesinin başladığını ifade ederek, çalışmalarla limanın daha faydalı hizmet verecek noktaya geleceğini belirtti.

Canbaz, "Bu işe başlamamız çok önemliydi. Çalışmalar bundan sonra aşama aşama devam edecek. 22 ve 23 nolu rıhtımların iyileştirilmesi projesinin ihale sürecinde de son aşamaya gelindi. İhalesi yapılan 10 adet treyler çekici kasım ayında teslim alınacak. 2 vinç daha almak için ise çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise limanda taramanın başlamasının İzmir ve ülke ekonomisi için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Projenin hem ekonomik hem ekolojik dönüşüm projesi olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez Rehabilitasyon Projesi’ne devam ediyor. Şimdi de TCDD, liman tarafında yatırımlara başladı. Yaklaşma kanalı taraması, liman yatırımları ve yeni ekipman alımı sayesinde Egeli ihracatçılarımızın ve denizcilerimizin rekabet gücü artacaktır. Körfez Rehabilitasyon Projesi, liman ve deniz kenti İzmir’in kalkınma hedefine büyük katkı koyacaktır."





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