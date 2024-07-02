İzmir Metrosu'ndaki yürüyen merdiven kazası kamerada: Bir anda ters gitmeye başladı

Kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran günü yapılmış, tutanaklara göre saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar, ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır."