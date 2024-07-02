İzmir Metrosu'ndaki yürüyen merdiven kazası kamerada: Bir anda ters gitmeye başladı
İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların bir anda geriye doğru hareket eden yürüyen merdivende dengelerini kaybederek düştükleri anlar yer aldı.
İzmir'in Konak ilçesideki Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, dün üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Ters yönde hareket eden merdivende, dengesini kaybederek düşen 11 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, yolcuların bir anda geriye doğru hareket eden yürüyen merdivende dengelerini kaybederek düştükleri anlar yer aldı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Üçyol Metro İstasyonu'nda ara kattan gişe seviyesine çıkışta bulunan yürüyen merdivenin arızalanarak ters yönde hareket ettiği belirtildi.
Kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran günü yapılmış, tutanaklara göre saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar, ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır."
GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞTI
Öte yandan, geçen yıl da Halkapınar İstasyonu'nda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette hareket etmiş ve merdivende bulunan yolcular düşmüştü. Kazada 7 kişi yaralanmıştı.
Üçyol Metro İstasyonu'nda yine geçen yıl başka bir yürüyen merdivenin de bir anda geriye gitmesiyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralanmıştı.