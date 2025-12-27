Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Tenis Jack Draper Avustralya Açık'tan çekildi - Tenis Haberleri

        Jack Draper Avustralya Açık'tan çekildi

        Britanyalı tenisçi Jack Draper, kolundaki sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildiğini duyurdu.

        Giriş: 27.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:21
        Jack Draper Avustralya Açık'tan çekildi
        Dünya klasmanının 10. basamağında yer alan 24 yaşındaki Draper, "Bu sakatlığı uzun süredir yaşıyorum. İyileşme sürecinin son aşamasına geldim ve korta dönüp beş setlik tenis oynamak akıllıca bir karar gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

        Britanyalı tenisçi, kolundaki kemik zedelenmesi nedeniyle yaklaşık 4 aydır korttan uzak kalmıştı.

        Melbourne kentindeki Avustralya Açık, 18 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

