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James Webb Uzay Teleskobu nedir? James Webb Teleskobu özellikleri

James Webb Uzay Teleskobu günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Tüm dünyada fırlatılışı büyük bir heyecanla takip edilen James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

James Webb Uzay Teleskobu nedir? James Webb Teleskobu özellikleri

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'in defalarca ertelenen fırlatma işlemini bugün gerçekleştirdi.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU ÖZELLİKLERİ

James Webb Uzay Teleskobu (İngilizce kısaltmasıyla JWST), eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanan bir kızılötesi uzay teleskobudur.

Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan JWST, 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır.

JWST, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir. Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış olan 6,5 metrelik bu teleskop, Dünya'dan neredeyse 1,5 kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirilecektir. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı kadardır.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR?

1995'te Hubble'ın ardılı olarak tasarlanan JWST'in tamamlanması uzun sürdü, birçok teknik engelle karşılaştı. 25 Aralık 2021 tarihinde fırlatıldığında L2 (Lagrange noktası 2) konumu etrafında, Güneş'ten uzak, Dünya'nın yörüngesinin 1,5 milyon kilometre ötesinde bir yerde sıkı bir yörüngeye oturacaktır. L2 konumu, uzayda Güneş'in ve Dünya'nın kütleçekiminin birlikte çalışıp Güneş'in etrafında yörüngede dönen bir nesneyi Dünya'yla aynı oranda çektiği, yörünge dönüşünü bir yılda yapmasını sağladığı yerdir. Yani JWST, büyük ölçüde Dünya'nın gölgesinde olacak; bu durum Güneş'ten gelen ısı kirliliğini önleyecek ve teleskobun derin uzayda çok soluk kızılaltı kaynakları saptamasını olanaklı kılacaktır. NASA, teleskobun Ay'daki bir yabanarısının ısısını dahi saptayabildiğini iddia etmektedir.

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