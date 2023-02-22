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Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Söz konusu başvurularını tamamlayan binlerce Jandarma Astsubay ve Subay adayı için son durumu bir araya getirdik. İşte, konuyla ilgili son durum ve sonuçların nasıl öğrenileceğine ilişkin bilgiler...

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  • Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK subay astsubay alım sonucu açıklandı mı?

    Yurt genelinde binlerce kişinin başvuru yaptığı Jandarma Astsubay ve Subay alımı ile ilgili gözler artık başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Kontenjan sayısısının 1600 olarak duyurulduğu sonuçlara dair son bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...
  • Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK subay astsubay alım sonucu açıklandı mı?

    JANDARMA ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Jandarma sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları henüz duyurulmadı. Jandarma Genel Komutanlığı sonuçlara ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

    Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sonuçları jandarma.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek.
  • Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK subay astsubay alım sonucu açıklandı mı?

    10 KATI ADAY SINAVLARA DAVET EDİLECEK

    Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

    Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.
  • Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK subay astsubay alım sonucu açıklandı mı?

    FİZİKİ YETERLİLİK VE SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
  • Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK subay astsubay alım sonucu açıklandı mı?

    Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

    (2) Değerlendirmede adayın;

    (a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

    (b) Kendisinden istenileni kavrama,

    (c) Özgüveni,

    (ç) İfade etme yeteneği,

    (d) Beden dilini kullanma becerisi, beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır.

    Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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