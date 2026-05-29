Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Japon smaçör Mayu Ishikawa, Eczacıbaşı Dynavit’te!

        Japon smaçör Mayu Ishikawa, Eczacıbaşı Dynavit’te!

        Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Japon smaçör Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 19:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mayu Ishikawa, Eczacıbaşı Dynavit'te!

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren, Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı en son Japon smaçör Mayu Ishikawa’yı renklerine bağladı.

        Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili, "Japonya Milli Takımı Kaptanı olarak önemli bir sorumluluk üstlenen Mayu Ishikawa’nın tecrübesi, oyun disiplini ve liderliğiyle takımımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Uluslararası seviyede edindiği deneyimin yeni sezonda bizim için çok değerli olacağını düşünüyoruz. Sahadaki istikrarı ve yüksek oyun zekâsıyla, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz" dedi.

        Mayu Ishikawa kimdir?

        Japon voleybolunun önemli temsilcilerinden olan 2000 doğumlu smaçör Mayu Ishikawa, kariyerinde Toray Arrows, Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola Novara formaları giydi. Kulüp kariyerinde Japonya Ligi, Empress’ Cup, Kurowashiki Turnuvası ve CEV Kupası’nda önemli dereceler elde eden Ishikawa, Japonya ve İtalya liglerinde edindiği deneyimle Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katıldı.

        Japonya Milli Takımı ile Voleybol Milletler Ligi (VNL), Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar gibi organizasyonlarda forma giyen Ishikawa, özellikle top kontrolü, savunma disiplini ve hızlı hücum varyasyonlarıyla takımının kilit isimlerinden biri oldu. 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde Japonya’nın en çok öne çıkan oyuncularından biri olarak değerlendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tatilciler Muğla'ya akın etti: Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da trafik yoğunluğu yaşandı. Tatil için kente gelen vatandaşlar nedeniyle oluşan araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreye ulaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te