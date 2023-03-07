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Haberler Teknoloji Merak Edilenler Japonya'nın uydu fırlatma operasyonu suya düştü
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Japonya arızalanan roketini imha etmek zorunda kaldı

Japonya’nın Elon Musk’ın SpaceX firmasına rakip olma hedefiyle hayata geçirdiği H3 projesi fırlatıcı roketin arızalanması sebebiyle uzaya çıktıktan 14 dakika sonra imha edilmek zorunda kaldı. Taşıdığı özel uydu ise bir süre sonra Filipinlerin Doğu'sunda okyanusa düşeceği açıklandı

Japonya'nın uydu fırlatma operasyonu suya düştü
HABERTURK.COM

Japonya'nın yeni orta boyutlu taşıma (NASA sınıflandırmasına göre 2.000 ila 20.000 kg arasında fırlatma kapasitesine sahip) roketi, fırlatıcının ikinci aşama motorunun planlandığı gibi tutuşmamasının ardından Salı günü uzaydaki ilk uçuşunda, uzaya erişim maliyetini düşürme ve Elon Musk'ın SpaceX'ine karşı rekabet etme çabalarına bir darbe vurdu.

REKABET GÜCÜ DÜŞECEK

Kuzey Kore balistik füze fırlatmalarını tespit etmek için tasarlanmış deneysel bir kızılötesi sensörle donatılmış kara gözlem uydusu olan Alos 3’ü taşıyan H3 roketinin bu başarısızlığı uzmanlar tarafından Japonya’nın uzay araştırmaları konusunda geleceğine de olumsuz yansıyabileceği vurgulanıyor.

Osaka Üniversitesi'nde uzay politikasında uzmanlığa sahip bir profesör olan Hirotaka Watanabe, "Bu, Japonya'nın gelecekteki uzay politikası, uzay işi ve teknolojik rekabet gücü üzerinde ciddi bir etkiye sahip olacak" şeklinde konuştu

30 YILDAN BU YANA İLK YENİ MODELİYDİ

Japonya'nın otuz yıl içindeki ilk yeni modeli olan 57 metre (187 ft) yüksekliğindeki H3 roketi, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından canlı yayınlanan bir yayın olan Tanegashima uzay limanından bir aksaklık olmadan havalandı. Ancak uzaya ulaştıktan sonra, roketin ikinci aşama motoru ateşmeyi yapamadı ve görevlilerini aracı uçuşa geçtikten 14 dakika sonra manuel olarak imha etmeye zorladı. H3 üreticisi Mitsubishi Heavy Industries Ltd durumu doğrularken, ek bir açıklamada bulunmadı.

“ENKAZ FİLİPİNLERİN DOĞUSUNA DÜŞECEK”

JAXA yaptığı açıklamada, "Roketin görevini tamamlayamayacağına karar verildi, bu yüzden imha emri gönderildi" dedi. JAXA, başarısız girişimin geçen ay iptal edilen bir fırlatmayı takip ettiğini ve enkazın Filipinler'in doğusundaki okyanusa düşeceğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bilim ve Teknoloji Bakanı Keiko Nagaoka yaptığı açıklamada, hükümetin "çok üzücü" başarısızlığı araştırmak için bir araştırma kurulu kurduğunu söyledi.

MUSK’IN FALCON 9’UNA RAKİP OLACAKTI

Eylül ayında yayınlanan bir raporda, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, bir Falcon 9'un alçak Dünya yörüngesine fırlatılmasının maliyetini kilogram başına 2.600 dolar olarak belirledi. H-II için eşdeğer fiyat etiketi 10.500 dolar olarak açıklanmıştı. H3'ün fırlatma başına maliyetinin ise selefi H-II'nin yarısı olacağını ve SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketinin giderek daha fazla hakim olduğu küresel bir fırlatma pazarında iş kazanmasına yardımcı olacağını tahmin ediyordu.

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