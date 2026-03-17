Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jayden Oosterwolde: 3,5 yıldır buradayım, kaptan olduğum için gururluyum - Fenerbahçe Haberleri

        Jayden Oosterwolde: 3,5 yıldır buradayım, kaptan olduğum için gururluyum

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, Süper Lig'in 27. haftasında 4-1 yendikleri Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 3,5 yıldır Sarı Lacivertliler'de forma giydiğini ve kaptanlık pazubandını taktığı için gururlu olduğunu belirten Hollandalı stoper, "3.5 yıldır Fenerbahçe'deyim, kaptanlık bandını taktığım için gururluyum, umarım bu bandı daha fazla takarım" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oosterwolde'den kaptanlık sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 yenen Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde, maçın ardından konuştu.

        KAPTANLIK AÇIKLAMASI

        Hollandalı futbolcu, "3.5 yıldır Fenerbahçe'deyim. İlk geldiğim günü hatırlıyorum. Jesus dönemi forma bulamıyordum. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yaparsam oynayacaktım. Kaptanlık bandını taktım bugün, bundan dolayı gururluyum, umarım daha fazla kez bu bandı takarım." dedi.

        "BUGÜN HALA FENERBAHÇE OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

        Jayden Oosterwolde, "Karagümrük maçından sonra taraftarların kızgın olmasını anlıyorum. O maçı kolayca kazanmalıydık. Bugün stadyum dolu değildi ama yine de buraya gelen taraftarlar bizi desteklediler. Umarım önümüzdeki maçlarda stadyumumuz tamamen dolu olur. Bugün gösterdik ki biz hala Fenerbahçe'yiz. Hala o kalitemiz var. Biz inanmaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
