Online perakende devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos, karşılıklı anlaşarak boşanması dünya kamuoyunda heyecan yarattı.

Öyle ki, Bezos çiftinin verdiği karar, dünyanın pahalı boşanması olarak kayıtlara geçti ve bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, tarafların anlaşmasına göre, MacKenzie Bezos eski kocasından 35 milyar dolarlık tazminat alacak, bunun karşılığında ise Washington Post gazetesi ile uzay şirketi Blue Origin'deki hisselerininin tümünü Jeff Bezos'a devredecek.

Yapılan açıklamada, MacKenzie Bezos'un Amazon'daki yüzde 4 oranındaki hissesini ise koruyacağı kaydedildi. Jeff Bezos'un da Amazon'da yüzde 16 oranında hissesi bulunuyor.

NASDAQ ŞİRKETLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Tarihin en yüksek boşanma tazminatını alan Bezos'un aldığı tazminatın büyüklüğünü daha iyi anlamak için, dünya borsalarında işlem gören şirketlerin piyasa değerlerine de bakmakta fayda var.

Buna göre, MacKenzie Bezos sahip olduğu 35 milyar dolar ile hissedarı olduğu Amazon'unda işlem gördüğü dünyanın önemli borsalarından biri olan Nasdaq'taki çoğu şirketin önünde yer alıyor.

Nasdaq'ta işlem gören 3 bin 433 şirket arasında 54'üncü sırada yer alan MacKenzie Bezos, Ebay, Lyft, Electronic Arts, American Airlines, Western Digital, Hasbro, Viacom ve Logitech gibi şirketleri ise geride bırakmış durumda.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin de 147 milyar dolar (828 milyar TL) olduğu göz önüne alındığında, Bezos'un tek başına bu değerin yaklaşık yüzde 25'ini karşıladığı görülüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerinin 7.5 milyar dolar (42 milyar TL ) olması da, Bezos'un tazminatının Borsa İstanbul şirketlerinin tümünün önünde yer aldığını gösteriyor.

FORBES'TA 26'INCI SIRADA



Forbes'in her yıl yayınladığı milyarderler listesine de giren MacKenzie, kocasının birinci sırada yer aldığı listede 26'ıncı sırada yer alıyor.

MacKenzie Bezos, bu sonuçla Reuters'in sahibi David Thomson, Nike'in kurucusu Phil Knight, Tesla CEO'su Elon Musk, Softbank'in kurucusu Masayoshi Son, Ferrero Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero ve Fox'un sahibi Rupert Murdoch gibi isimlerin önünde yer alıyor.

ÜLKELERİ DE GEÇTİ

Ülkelerin 'Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larına (GSYİH) bakıldığında da, MacKenzie Bezos'un servetinin çoğu ülkeyi geride bıraktığı görülüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 186 ülke arasında Bezos 96'ıncı sırada yer alıyor. Bezos'un solladığı ülkeler arasında, Estonya ve Letonya gibi Avrupa ülkeleri bulunuyor.