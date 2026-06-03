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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'in kıyafet kazası

        Jennifer Lopez'in kıyafet kazası

        Jennifer Lopez, büyük beğeni topladığı galanın ardından, çıkışta elbisesinin takılması sonucu zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        Kıyafet kazası

        Jennifer Lopez, New York'ta yeni filmi 'Office Romance'ın galasında, kırmızı halıda rol arkadaşı Brett Goldstein ile poz verirken, işlemeli elbisesiyle beğeni topladı.

        Lopez, fotoğraf çekimi sırasında kusursuz görünse de aynı şey, gala çıkışı için söylenemezdi. 56 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, galadan ayrılırken elbisesinin takılması sonucu küçük bir kıyafet kazası yaşadı. Lopez, elbisesinin etek kısmı kaldırıma takılınca zorlukla kurtulmaya çalışırken görüldü. Yere eğilip elbisesini kurtarmaya çalışan Lopez'in imdadına asistanı koştu.

        Kıyafetinin düzelmesinin ardından Lopez, hayranlarına el sallayıp poz verdi ve arabasına binerek uzaklaştı.

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        Lopez, galadan kısa süre önce başrol arkadaşıyla Today Show'a katılmıştı. Sanatçıya, 45 yaşındaki Goldstein ile gerçek hayatta sevgili olup olmadığı sorusu sorulmuş, Lopez de bunu inkar etmişti. Lopez, "Birisiyle birlikte görüldüğüm veya biriyle çalıştığım her an, beni o kişiyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar" demişti.

        Ancak ikilinin dün akşamki galada romantik pozları, söylentileri alevlendirdi. Lopez ve Goldstein, fotoğrafçılara birlikte poz verirken sık sık birbirlerine bakıp gülerken görüntülendi.

        Rol arkadaşı Goldstein'in oyunculuğunu öven Lopez, daha önce verdiği bir röportajda, "Romantik ya da komik bir rol yapmaya çalışmıyordu, çünkü gerçek hayatta da son derece komik, inanılmaz derecede çekici ve cazip biriydi. Her şey çok doğal geldi" demişti. Lopez ayrıca, "Brett Goldstein bence en iyi öpüşen kişiydi" sözlerini kullanmıştı.

        İkilinin, aşıkları canlandırdığı 'Office Romance' filmi, 5 Haziran'da yayına girecek.

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