Jennifer Lopez yeşil elbisesinin hikâyesini anlattı

"SAHNEYE ÇIKTIM VE BİR ANDA OLDU"

54 yaşındaki Jennifer Lopez, daha sonra başkaları tarafından defalarca taklit edilen, hatta kendisinin de bir benzerini sonradan giydiği o yeşil elbisenin neden bu kadar ilgi çektiğini ise şöyle anlattı: "Sahneye çıktım ve bir anda oldu." dedi. Ünlü yıldız, bundan iki yıl önce verdiği bir röportajda en sevdiği elbisenin o yeşil elbise olmadığını da söylemişti.