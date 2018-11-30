Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti ve tur umutlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta attığı 2 gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı olan Jeremain Lens, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"2. yarıda takım halinde çok iyi bir performans gösterdik" diyen Lens, "İlk yarıda onlara gereken cevabı veremedik ama 2. yarıda 3 golü bulduk ve maçı çevirdik. Her maçın farklı bir hikayesi var. Bugün oyunu değiştiren oyuncu ben oldum. Önemli olan sonuca gitmekti. Başka gün başka oyuncu bunu yapabilir. Arka adalemde bir sakatlık vardı, 2,5 hafta bu devam etti. Bugün 70'den sonra arka adalemdeki bu yorgunluğu hissetmeye başladım. Kramp gibi görünüyor, umarım önemli bir şey yoktur." şeklinde konuştu.

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