Jhon Duran: Bana gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için sabırsızlanıyorum

"BANA GÖSTERİLEN İLGİ VE SEVGİDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Çok iyi karşılandığının altını çizen başarılı oyuncu, “Takım arkadaşlarımla gayet iyi bir ilişkim var. Bazıları için çılgın bile diyebilirim ama onların burada beni karşılama biçimi çok hoştu. Aynı zamanda genç oyuncuların saçları kesiliyordu. Bu Kolombiya’da da var olan gelenektir. Burada olduğunu bilmiyordum. Bizim için de çok eğlenceli anlardı. Onlarla takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Bana göstermiş oldukları ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım en kısa sürede saha içerisinde de birbirimize alışıp, güzel başarılar elde ederiz” diye konuştu.