Joao Pereira: 3 puan gerçekten önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ligde uzun bir süredir galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyledi. 3 puana çok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Pereira, "Ligde uzun bir süredir galibiyet alamamıştık. Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi. Bu galibiyetle de öz güven kazanmış olduk." dedi.

Pereira, iyi bir maç çıkarttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maça çok iyi başladık. Golü bulduk, başka pozisyonlar da ürettik ve bunlar gerçekten bizim için gerekliydi. Sonrasında gol yemedik. Son maçlarda da kalemizde gol göremiyoruz. Bu da takımın savunma performansı açısından çok önemli. Sadece maçın son bölümünde oyuncular birazcık geri çekildi. Bu normalde sevdiğim bir şey değil ama herhalde 3 puana çok ihtiyacımız var hissiyle oldu. O yüzden sorun değildi." diye konuştu.